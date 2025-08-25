破天荒！《Kpop 獵魔女團》上映兩天北美奪冠 Netflix首度稱霸票房

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由Netflix及曾以《蜘蛛人：新宇宙》拿下奧斯卡的索尼動畫攜手打造的動畫電影《Kpop 獵魔女團》強勢崛起，稱霸北美上週末（8月22至24日）票房冠軍。該片僅限量上映兩天便斬獲1800萬美金（約台幣5.46億元），也成為Netflix首度拿下票房冠軍的電影。

《Kpop 獵魔女團》在全球社群掀起熱潮，助陣該片在北美上映創佳績。（Netflix提供）

Netflix僅安排《Kpop 獵魔女團》上映兩天，包括可以跟著歡唱的「K歌場」，在院線呼籲維持上映窗口的時期，片商卻在暑期最冷清的檔期中破例放行。但Netflix也透過ComScore隱匿影院收入，不讓競爭對手直接掌握，但各大片廠另有方法推算票房，且ComScore並未將《Kpop 獵魔女團》列為冠軍，而是維持標示《凶器》第一名。

而根據業界消息來源推估，《Kpop 獵魔女團》週六（23日）進帳約960萬美金（約台幣2.91億元），週日（24日）則推估為840萬美金（約台幣2.55億元），若之後有更準確的資訊，數字將再更新。另外，根據EntTelligence數據，該片上映兩天入場人次便達150萬人。

雖然《Kpop 獵魔女團》上映廳數達1700，不過連鎖影城AMC拒絕上映該片，但AMC明年也將上映Netflix出品、由《Barbie芭比》導演葛莉塔潔薇執導的新版《納尼亞傳奇》，外界也關注屆時Netflix是否會公布這位曾替華納兄弟影業創下最高票房紀錄的導演公布票房數字。

社群分析公司《RelishMix》指出，《Kpop 獵魔女團》的網路聲量來自過去兩個月在YouTube發布的影片，社群觸及（含TikTok、IG、Facebook、X、YouTube）達105億次。粉絲對電影配樂讚不絕口，笑稱「比BTS還好」，甚至被「催眠」無限循環播放，還有人說完全不像「一次性Netflix片」，反而讓人「上癮」，電影在爛番茄影評網也創下高分好評，包括影評97%認證新鮮，觀眾的爆米花指數也達到好評的91%。

《Kpop 獵魔女團》稱霸北美週末票房冠軍。（Netflix提供）

《Kpop 獵魔女團》的動畫風格也被拿來與《蜘蛛人：新宇宙》及《大英雄天團》相比，角色振宇（安孝燮配音）更被視為新一代K-pop動畫偶像標竿。觀眾驚訝於如此精緻且朗朗上口的作品竟來自「惡魔獵人惡搞」題材，並大讚歌曲既是洗腦神曲，又暗藏「靈魂消耗」的隱喻。

雖然索尼將《Kpop 獵魔女團》交給Netflix，但並沒有損失，該案原本就是索尼與Netflix達成30億美金（約台幣910億元）合約的一部分，其中約6億美金（約台幣182.16億元）投入平台專屬製作。《Kpop 獵魔女團》是交易首週就交給Netflix的項目，製作費約1億美金（約台幣30.36億元），Netflix另外支付索尼2500萬美金（約台幣7.59億元）。

目前《Kpop 獵魔女團》有望超越巨石強森、克里斯伊凡、蓋兒加朵主演的《紅色通緝令》，成為Netflix史上最多觀看次數的電影，若Netflix再買下後續發行窗口，金額將更高，索尼不僅無損失，反而有利可圖，索尼動畫將參與所有續集與衍生作品。《Kpop 獵魔女團》正於Netflix全球熱播中。

