晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）安芝儇變身藍色美人魚 身上細繩包不住豐胸

韓籍女神「小安」安芝儇來長相甜美、身材火辣。（翻攝自IG）韓籍女神「小安」安芝儇來長相甜美、身材火辣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍女神「小安」安芝儇來台發展2年，長相甜美、身材火辣的她，在台灣擁有許多粉絲，也經常接到商業演出或廣告邀約。昨（23）日她在IG上分享一系列在花蓮戲水的照片，身穿藍色洋裝的她，胸前挺立傲人，讓許多網友都為之瘋狂。

安芝儇曬出自己到花蓮戲水的美照。（翻攝自IG）安芝儇曬出自己到花蓮戲水的美照。（翻攝自IG）

安芝儇個性率真、自然、不做作。（翻攝自IG）安芝儇個性率真、自然、不做作。（翻攝自IG）

27歲的安芝儇海灘大解放，由於擁有巨乳、蜂腰、蜜臀，S型的超好身材收到「真人版娜美」封號。大方的她也經常透過社群平台分享自己的美照。近日一系列她在花蓮戲水的照片，更是化身美人魚，穿著藍色薄紗小洋裝的她，胸前藏有小心機，領口為繫繩設計，恰好圍成一個圈露出深溝與巨乳，視覺效果超衝擊。

安芝儇梳著包包頭，穿上性感藍色洋裝，彷若美人魚。（翻攝自IG）安芝儇梳著包包頭，穿上性感藍色洋裝，彷若美人魚。（翻攝自IG）

除了正面照，安芝儇也大方秀出美背。（翻攝自IG）除了正面照，安芝儇也大方秀出美背。（翻攝自IG）

安芝儇更是大方拍了超多照片，除了正面、側面、背面，上半身、下半身也沒放過，讓人讚嘆美景之外，人更美。

安芝儇曬出側面殺。（翻攝自IG）安芝儇曬出側面殺。（翻攝自IG）

安芝儇開心玩水，笑得像個孩子。（翻攝自IG）安芝儇開心玩水，笑得像個孩子。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文

안지현

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中