（影）安芝儇變身藍色美人魚 身上細繩包不住豐胸
韓籍女神「小安」安芝儇來長相甜美、身材火辣。（翻攝自IG）
〔記者馮亦寧／台北報導〕中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍女神「小安」安芝儇來台發展2年，長相甜美、身材火辣的她，在台灣擁有許多粉絲，也經常接到商業演出或廣告邀約。昨（23）日她在IG上分享一系列在花蓮戲水的照片，身穿藍色洋裝的她，胸前挺立傲人，讓許多網友都為之瘋狂。
安芝儇曬出自己到花蓮戲水的美照。（翻攝自IG）
安芝儇個性率真、自然、不做作。（翻攝自IG）
27歲的安芝儇海灘大解放，由於擁有巨乳、蜂腰、蜜臀，S型的超好身材收到「真人版娜美」封號。大方的她也經常透過社群平台分享自己的美照。近日一系列她在花蓮戲水的照片，更是化身美人魚，穿著藍色薄紗小洋裝的她，胸前藏有小心機，領口為繫繩設計，恰好圍成一個圈露出深溝與巨乳，視覺效果超衝擊。
安芝儇梳著包包頭，穿上性感藍色洋裝，彷若美人魚。（翻攝自IG）
除了正面照，安芝儇也大方秀出美背。（翻攝自IG）
安芝儇更是大方拍了超多照片，除了正面、側面、背面，上半身、下半身也沒放過，讓人讚嘆美景之外，人更美。
安芝儇曬出側面殺。（翻攝自IG）
安芝儇開心玩水，笑得像個孩子。（翻攝自IG）
