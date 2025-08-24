晴時多雲

娛樂 最新消息

向華強前妻丁佩1舉動 向太贍養加碼20倍「養她一輩子」

香港影壇大亨向華強（右）與向太陳嵐夫妻感情恩愛。（本報資料照，記者潘少棠攝）香港影壇大亨向華強（右）與向太陳嵐夫妻感情恩愛。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港影壇大亨向華強與老婆「向太」陳嵐總以恩愛模樣深植人心，近日向太一段訪談在網路上瘋傳，內容是向太在接受採訪時，曾談到過去向華強與前妻丁佩的往事，她透露當年法官判向華強必須每月支付5千港幣（約新台幣2萬元）給丁佩母女作為贍養費用，向太得知後表示「我們就給她20倍吧（每月約新台幣40萬元），我們養她一輩子」。向太更補充自己願意這麼做，主要因為丁佩一個善意舉動。

當初向太表示願支付20倍贍養費用並養丁佩一輩子時，向華強曾表示：「不是我們，是我，妳不用給，我會養她一輩子」。

向太近日接受採訪表示當初丁佩痛快簽字離婚，讓她決心養丁佩一輩子。（翻攝自微博）向太近日接受採訪表示當初丁佩痛快簽字離婚，讓她決心養丁佩一輩子。（翻攝自微博）

向太說，當初向華強追求她的時候，和前妻丁佩上未辦好離婚手續，除非雙方都同意談妥所有條件，否則依照香港法規，夫妻必須先分居3年才可以離婚。向華強愛上向太時，才與丁佩分居1年多，丁佩得知向華強有喜歡的人，還熱烈追求，毫不猶豫地立刻簽字離婚。丁佩的果斷讓向太十分感激，向太說，並非她介入向華強與丁佩的婚姻，在自己出現前，向華強已與丁佩分居1年多。

向華強前妻，台灣女星，丁佩。（翻攝自微博）向華強前妻，台灣女星，丁佩。（翻攝自微博）

有了丁佩的成全，向太結婚時告訴向華強，自己可以接納他以前所有事，但自己一定要是向華強最後一個愛人。

向華強前妻丁佩是台灣女明星，曾加入邵氏公司並於70年代影壇活躍。關於丁佩還有一件大新聞，就是當年武打巨星李小龍1973年猝逝時，是死在丁佩的寓所中。丁佩在1976年與向華強結婚，並育有1女，兩人婚姻維持4年。

