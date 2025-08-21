晴時多雲

娛樂 最新消息

（專題報導）「全聯先生」沉寂2年冷面復出！盤點5支讓全台朗朗上口的經典廣告

「全聯先生」沉寂2年重磅回歸。（翻攝自YouTube）「全聯先生」沉寂2年重磅回歸。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／專題報導〕「全聯先生」邱彥翔2023年因酒後失態，手持鐵條猛砸千萬麥拉倫跑車，形象重挫，與全聯16年的合作關係也因此劃下句點，他本人則淡出螢光幕將近兩年，令不少粉絲惋惜。沒想到近日全聯無預警釋出全新廣告，熟悉的「全聯先生」冷面登場，再度喚起大眾的共同記憶。

回顧自2006年初亮相以來，全聯先生已成為台灣廣告史上的經典角色之一。他獨特的「嚴肅表情＋反轉笑點」公式，讓一支支廣告成為全民熱議話題，也讓邱彥翔本人打開知名度。如今趁著回歸熱潮，我們盤點他最具代表性的5支廣告。

2006年「豪華旗艦店開幕篇」初登場，全聯先生一臉嚴肅卻冷冷吐槽「沒有豪華裝潢、沒有停車場」。（翻攝自YouTube）2006年「豪華旗艦店開幕篇」初登場，全聯先生一臉嚴肅卻冷冷吐槽「沒有豪華裝潢、沒有停車場」。（翻攝自YouTube）

1.〈豪華旗艦店開幕篇〉

這是「全聯先生」的第一次現身，也是打開全台知名度的起點。廣告中，他一臉嚴肅地告訴觀眾：「全聯沒有豪華裝潢、沒有停車場」，把「省下來的錢回饋給消費者」直接說出口。不同於當時零售廣告的華麗包裝、明星代言，這支廣告極度樸實甚至「反商業」，卻成功打中觀眾的心。冷面幽默配上自嘲式的品牌定位，讓全聯瞬間竄紅，寫下台灣廣告史上經典一頁。

「防颱三步驟」神作廣告，全聯先生冷面宣告先堆沙包、再封門窗、然後去全聯聯」。（翻攝自YouTube）「防颱三步驟」神作廣告，全聯先生冷面宣告先堆沙包、再封門窗、然後去全聯聯」。（翻攝自YouTube）

2. 〈防颱三步驟〉

短短十幾秒卻堪稱神作。全聯先生教觀眾防颱秘訣：「先堆沙包、再封門窗、然後去全聯」，結果下一秒就被自己堆的沙包堵在門外，冷面神情瞬間崩壞。這種「嚴肅台詞＋荒謬反轉」的手法，讓口號「然後去全聯」成為全民共鳴的流行語。多年後，遇到颱風時，網友依舊會自動貼出這支廣告，被譽為「最經得起時間考驗的防颱指南」。

全聯先生示範擠到最後一滴也不浪費，把「省錢精神」演得荒謬卻真實。（翻攝自YouTube）全聯先生示範擠到最後一滴也不浪費，把「省錢精神」演得荒謬卻真實。（翻攝自YouTube）

3. 〈省錢教室－洗髮精篇〉

全聯先生的「省錢哲學」在這支廣告中展現到極致。他一本正經地出現在浴室場景裡，拼命擠著洗髮精瓶，直到最後一滴都不浪費。這種把日常小氣、精打細算誇張化的方式，讓觀眾會心一笑，也反映出台灣消費文化中「會過日子」的共鳴。廣告還故意把場景搬進超市，讓「省錢精神」和購物情境自然掛鉤，成功把「全聯＝便宜實用」的形象刻進大家腦海。

全聯先生與動物現身，訴求在省錢之餘，也別忘了社會責任。（翻攝自YouTube）全聯先生與動物現身，訴求在省錢之餘，也別忘了社會責任。（翻攝自YouTube）

4. 〈兒童福利／動物保育篇〉

這是少數帶有公益色彩的廣告。片中，全聯先生依舊維持冷面風格，但內容談的卻是兒童福利與動物保育。他以嚴肅語氣提醒觀眾「省錢的同時，也別忘了把資源用在真正有價值的地方」。這支廣告沒有單純耍冷笑話，而是透過「理性＋人文」的調性，讓品牌形象更有溫度。它代表全聯廣告不僅能逗笑觀眾，也能承載社會責任。

2025年全聯先生回歸廣告，他再度以冷面姿態現身。（翻攝自YouTube）2025年全聯先生回歸廣告，他再度以冷面姿態現身。（翻攝自YouTube）

5. 〈大全聯新時代篇〉

沉寂兩年後，邱彥翔再度以「全聯先生」身分重磅回歸，這支廣告對粉絲來說不只是廣告，而是「青春回憶殺」。長達96秒的影片裡，他維持經典的嚴肅神情，喊出：「更大、更全，我在全聯，也在大全聯」，呼應全聯併購大潤發後的新時代。巧妙的是，廣告釋出前剛好遇到颱風，全聯還重播17年前的〈防颱三步驟〉，為回歸暖身。廣告一上線，網友紛紛留言「這才是全聯味道」。

