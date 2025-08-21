（影）76歲李炳輝中風現況曝光！淡水街頭賣唱 蕭煌奇不忍了出手救援

金曲歌王蕭煌奇今舉辦最新台語專輯《做一個惜情軟心的人》聽歌會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇今（21日）舉辦最新台語專輯《做一個惜情軟心的人》聽歌會，他特別邀請76歲的李炳輝合唱新歌《輝煌旅行社》，更承諾未來將帶著前輩一同跑活動賺錢，暖心之舉感動現場。

蕭煌奇（左）特別邀請76歲的李炳輝（右）合唱新歌《輝煌旅行社》。（記者陳奕全攝）

蕭煌奇受訪坦言：「在炳輝大哥這個年紀，我也看不下去他還在街頭演出，報酬不多，現在雅惠姊（李炳輝的太太兼經紀人）也生病了，就請了一個外勞在幫忙。」希望能以實際行動幫助這位音樂前輩減輕生活壓力。

在搶聽會上，李炳輝驚喜現身，與蕭煌奇一同挑戰娃娃機，現場笑聲不斷，展現自然好默契。蕭煌奇解釋邀請合唱的原因：「他太久沒有唱歌了，每年大家都想說要幫助他，但他還在淡水街頭唱歌，以他這樣的年紀，真的該好好享清福了。」

李炳輝（右）與蕭煌奇在現場一同挑戰娃娃機。（記者陳奕全攝）

蕭煌奇透露李炳輝的身體狀況，因為中風後走路比較緩慢，其他部分則沒有大礙。

蕭煌奇也強調，自己不想僅以捐款方式協助，而是透過音樂讓李炳輝重回舞台，「我可以寫歌，帶著他到處表演，以後我的活動就讓他唱。」他甚至主動與廠商溝通：「我不用你加價，你就把我的預算撥一點，請炳輝大哥一起來！」透露年底前至少可接下10場活動，盼藉此帶來正面迴響，讓李炳輝生活更安心。

