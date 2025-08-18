晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

福山雅治爆點檯女主播開黃腔！首發聲隱瞞身分：因為涉及機密

福山雅治形象良好，卻被指控點檯女主播、開黃腔等爭議。（翻攝自IG）福山雅治形象良好，卻被指控點檯女主播、開黃腔等爭議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕因中居正廣一案，富士電視台的母公司「富士控股」及第三方委員會近期全面清查關於女主播「性朝貢」或者相關聚會等狀況，沒想到大咖男神福山雅治被指控竟涉入其中，不但指名要女主播，甚至開黃腔引人不適。對此，他證實接受第三方委員會調查，當時不公開身分是擔心有相關人士受影響。

在第三方委員會的報告書當中，有一位大咖男藝人遭點名常與電視台前常務董事大多亮聚餐，該名男藝人甚至會發送「與女主播們的聚會，再麻煩你了」、「好想見到新人主播喔」等訊息，點名要與女主播見面。有傳言指出，這位大咖男星因為行程繁忙，拒絕到場向第三方委員會說明，不過以書面形式強調，絕對沒有性騷擾或者要求女主播同席。

如今這位大咖男星被爆出就是福山雅治，福山雅治接受日本週刊《女性SEVEN》的專訪，聊了大約70分鐘，他表示：「我讀了那份報告書之後，很煩惱、反覆思考，報告書裡面的內容屬於絕對機密，我無法自我表明身分說些什麼，也絕對不可以嘗試去確認那些感到不適的特定人士。那麼我該如何道歉才好呢？在不斷的煩惱、考慮之後，最後決定接受這次的採訪，藉此發聲。」

福山雅治也在個人X發文，表示這次接受採訪，主要是針對第三方委員會報告書中的補充說明，他強調自己以「妥善回答」的立場面對第三方委員會的調查，不過同時與經紀公司經過慎重的商議之後，考量到外界可能對相關人士進行搜索或者誹謗，福山雅治決定不出面表明身分，暫時不發表任何言論。為了避免出現誤解，他決定接受訪問，並表示「對於讓粉絲感到不安以及擔心，我深表歉意。但更重要的是，請不要傷害到那些鼓起勇氣配合調查的人，感謝您的諒解。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中