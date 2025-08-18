福山雅治爆點檯女主播開黃腔！首發聲隱瞞身分：因為涉及機密

福山雅治形象良好，卻被指控點檯女主播、開黃腔等爭議。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕因中居正廣一案，富士電視台的母公司「富士控股」及第三方委員會近期全面清查關於女主播「性朝貢」或者相關聚會等狀況，沒想到大咖男神福山雅治被指控竟涉入其中，不但指名要女主播，甚至開黃腔引人不適。對此，他證實接受第三方委員會調查，當時不公開身分是擔心有相關人士受影響。

在第三方委員會的報告書當中，有一位大咖男藝人遭點名常與電視台前常務董事大多亮聚餐，該名男藝人甚至會發送「與女主播們的聚會，再麻煩你了」、「好想見到新人主播喔」等訊息，點名要與女主播見面。有傳言指出，這位大咖男星因為行程繁忙，拒絕到場向第三方委員會說明，不過以書面形式強調，絕對沒有性騷擾或者要求女主播同席。

如今這位大咖男星被爆出就是福山雅治，福山雅治接受日本週刊《女性SEVEN》的專訪，聊了大約70分鐘，他表示：「我讀了那份報告書之後，很煩惱、反覆思考，報告書裡面的內容屬於絕對機密，我無法自我表明身分說些什麼，也絕對不可以嘗試去確認那些感到不適的特定人士。那麼我該如何道歉才好呢？在不斷的煩惱、考慮之後，最後決定接受這次的採訪，藉此發聲。」

福山雅治也在個人X發文，表示這次接受採訪，主要是針對第三方委員會報告書中的補充說明，他強調自己以「妥善回答」的立場面對第三方委員會的調查，不過同時與經紀公司經過慎重的商議之後，考量到外界可能對相關人士進行搜索或者誹謗，福山雅治決定不出面表明身分，暫時不發表任何言論。為了避免出現誤解，他決定接受訪問，並表示「對於讓粉絲感到不安以及擔心，我深表歉意。但更重要的是，請不要傷害到那些鼓起勇氣配合調查的人，感謝您的諒解。」

