瑤瑤上瑜珈課穿太辣！ 男老師「褲子黏大腿」起生理反應

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」黃喬歆自《我愛黑澀會》出道，擁有亮麗外型及F級火辣身材，加上傻大姐的性格，深受粉絲喜愛。她近日登上節目分享，自己有次去上瑜珈課，疑似穿得太過性感，讓男老師看了起生理反應。

瑤瑤上瑜珈課穿太辣，讓男老師起反應。（翻攝自IG）

瑤瑤日前在節目《小姐不熙娣》被問及，是不是有遇過教練起生理反應？她透露，自己為了拍攝運動前後的美照，經常會穿比較性感的服裝。然而，有次去上瑜珈課穿得太過分，從她提供的圖片可見，身上穿的運動內衣，胸口有透膚設計，事業線和北半球一覽無遺，主持人「Sandy」吳姍儒見狀後跺腳直呼，「妳很討人厭欸！真的不要跟妳同班欸」，來賓潘若迪也吐槽，「妳不能穿一些比丘尼的衣服嗎，穿比基尼幹什麼呢？」

請繼續往下閱讀...

瑤瑤上瑜珈課穿透視裝。（翻攝自YT）

瑤瑤急忙解釋，會這樣穿只是為了拍照好看，並憶起當天的熱瑜珈課，恰巧是男老師教學，隨著汗水越流越多，她竟然看見老師的褲子黏大腿，「因為濕了嘛，然後就…」話還沒說完，瑤瑤就忍不住害羞狂笑，潘若迪則說，「黃小姐放尊重一點！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法