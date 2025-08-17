晴時多雲

娛樂 最新消息

任賢齊爆料五月天提供專屬「VIP泌尿系客服」獨享特殊待遇

五月天忙於巡演。（相信音樂提供）五月天忙於巡演。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天過去在滾石唱片期間一直很受到師兄任賢齊提攜，即使現在被封為天團，還是常常會在演唱會等公開場合感謝任賢齊當年的照顧，目前五月天和任賢齊各自忙於巡演，任賢齊也在演出中爆料過去和五月天之間的合作趣事。

任賢齊在社群分享演唱會片段，搞笑下題「五月天為我提供VIP泌尿系客服」，開玩笑說：「不想大便？五月天：立刻小便安排！我就有這個VIP待遇！除了我之外，我猜沒有人可以享受到五月天為你『光速小便』。」

任賢齊曾去捧場五月天的演唱會。（相信音樂提供）任賢齊曾去捧場五月天的演唱會。（相信音樂提供）

原來是過去任賢齊帶著五月天一起巡迴表演，他要演唱《不要變》，五月天跟他說，這首歌裡很多鍵盤音色部分，但他們沒有鍵盤手，那要改編一下，任賢齊問要怎麼編？五月天說：「我們不要大變（便），我們小變（便）就好。」任賢齊說：「喔好，那你們就隨便變吧。」

沒想到後來任賢齊發現五月天在樂譜上寫下：「不要大便，要小便，不要便便。」任賢齊笑說：「天啊，我的歌被他們改得...，但是很好聽真的，我藉這機會唱給大家聽。」他的爆料逗得歌迷哈哈大笑。

