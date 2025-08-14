JMS禁播申請遭打槍！《以倖存者之名》揭韓國集體創傷

《以倖存者之名：深入韓國慘案》明日在Netflix上線。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》日前遭韓國攝理教（JMS）向首爾地方法申請禁播，今（14）證實遭駁回。

JMS方面於7月29日以「因假消息造成名譽毀損」為由，針對《以倖存者之名》提出播放禁令假處分申請，不過卻被韓國MBC電視台與Netflix方面反駁：「作品是基於事實，且出於公益目的製作。」

《以倖存者之名：深入韓國慘案》為2023年紀錄片《以神之名：信仰的背叛》的第二季，當中揭露教主鄭明析對逾百名女信徒伸魔爪的案件，震驚全球，影集曾躍升Netflix全球收視排行第5名，引發熱議。

JMS教主鄭明析（左起）、釜山兄弟福祉院、至尊派連環殺人事件。（翻攝自Netflix）

第二季揭露JMS受害者遇上二度傷害，並追加新的指控，另外也探討韓國釜山兄弟福祉院、至尊派連環殺人事件、三豐百貨倒塌事故三大案件；《以倖存者之名：深入韓國慘案》明（15）下午在Netflix上線。

