華語影壇夢幻陣容一網打盡 王一博連續3年創一票難求盛況

〔記者許世穎／台北報導〕2025桃園電影節揭曉「特別放映」片單，囊括征戰坎城影展、奧斯卡、台北電影節的四部重量級作品，將華語世界當紅大銀幕帥哥幾乎一網打盡，從「冰塊腹肌男神」彭于晏、「票房秒殺王」王一博，到新生代牧森、劉育人、余杰恩，跨越70年時空齊聚桃園，為影迷送上一場超乎想像的視覺饗宴。

彭于晏主演的《狗陣》將於2025桃園電影節在台灣首映。（桃園電影節提供）

《狗陣》榮獲坎城影展「一種注目」最佳影片，更獲得亞洲電影大獎五項大獎提名、哥譚獎最佳導演提名，無疑是今年全球最受注目的華語電影。導演管虎將鏡頭對準大陸西北邊陲小鎮，以一場人與狗的雙向救贖，描繪人性深處的孤寂與希望。

本片充滿極具土地詩意與壓抑張力的影像語言，男主角彭于晏以光頭精悍造型再次突破自我，獲得國際媒體盛讚。最令人驚喜的是片中與彭于晏相依為命的「狗明星」小辛，不僅在坎城奪下狗狗金棕櫚評審團大獎，拍攝後更隨彭于晏一同回到台灣，成為影像之外感動延續的最佳象徵。

紀錄片《里斯本丸沉沒》取材自1942年真實歷史事件，對日抗戰期間，日軍運送1816名盟軍戰俘的貨船「里斯本丸」，在浙江舟山外海遭美軍擊沉，日軍棄船時將盟軍戰俘留在船艙中。中國漁民不畏槍林彈雨，冒死出海救援，成功拯救了384條生命。

桃園電影節連續三年選映王一博主演的電影均創下秒殺熱潮。（桃園電影節提供）

結合街舞、熱血與夢想的《熱烈》，緊扣巴黎奧運新增項目霹靂舞的時代熱度，由目前中國大陸最具票房號召力之一的導演大鵬操刀，超級偶像王一博與金馬影帝黃渤領銜主演，打造出一部節奏強勁、活力四射的青春群像之作。值得一提的是，這也是「票房秒殺王」王一博連續3年在桃園電影節亮相，往年每次放映都吸引大批粉絲在影廳內大排長龍，一票難求的超級盛況。

還有《角頭－浪流連》億萬票房導演姜瑞智最新力作《進行曲》，網羅新生代男星牧森、劉育仁、余杰恩，以台灣高校第一學府建國中學管樂旗隊為背景，講述一段90年代充滿希望、笑中帶淚的青春故事。

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14天接棒放映。票券已於兩廳院OPENTIX啟售，更多影展活動詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。

