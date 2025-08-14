張艾嘉宛如「上天派來的天使」 自爆接演《熊貓月寶》全因好奇心

金馬影后張艾嘉因為可以接近可愛的熊貓而接演《熊貓月寶》。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《熊貓月寶》由曾獲凱薩獎最佳導演提名的法國導演吉勒斯德麥崔斯執導，本片最大亮點是全片採用真熊貓拍攝，不用任何CG特效，片中，劉燁飾演事業成功卻對子女管教嚴格的父親，影后張艾嘉則成了連結兩代父子的關鍵人物，還有劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜加入演出。

《熊貓月寶》導演超會拍動物，熊貓演出讓影后張艾嘉都佩服。（壹壹喜喜提供）

張艾嘉笑說，自己接演完全是因為「好奇心」——一方面想近距離接觸熊貓，一方面也想看看導演如何同時拍攝動物與小孩。她原以為能有更多與熊貓相處的機會，沒想到因為牠們是受保護動物，又因視力模糊，主要依靠嗅覺和聽覺辨識周遭，所以她只能遠遠觀賞幾次，略感遺憾。

但這次經驗讓張艾嘉更佩服吉勒斯的耐心與技巧，能在長時間拍攝中捕捉動物與孩子真實互動，「這真的不是一件容易的事，那麼兇猛的動物卻能與小女孩建立起非常感人的情感。」

影后張艾嘉（右）拍攝《熊貓月寶》大讚劉燁兒子劉諾一遺傳到父親天份。（壹壹喜喜提供）

在《熊貓月寶》中，張艾嘉與劉諾一飾演祖孫，戲裡奶奶是唯一能理解叛逆孫子、也願意放手陪伴他的角色。張艾嘉形容諾一「聰明、有禮、反應快，也很頑皮」，更是全片唯一能親近熊貓的人，「他有父親的演戲天分，也有母親法國人的浪漫天性。」在片尾，奶奶甚至陪著孩子們一同穿越山林，展開驚險又溫馨的冒險。

導演吉勒斯透露，能請到張艾嘉是簡直是上天派來的天使一樣，形容她宛如「山中精靈」，守護著整部電影與其中的動物、童星，讓故事情感得以完整串連。這位影后級的溫柔存在，不只讓祖孫情更加真摯動人，也成為片中不可或缺的靈魂。《熊貓月寶》將於8月29日全台上映。

