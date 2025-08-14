晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張艾嘉宛如「上天派來的天使」 自爆接演《熊貓月寶》全因好奇心

金馬影后張艾嘉因為可以接近可愛的熊貓而接演《熊貓月寶》。（壹壹喜喜提供）金馬影后張艾嘉因為可以接近可愛的熊貓而接演《熊貓月寶》。（壹壹喜喜提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《熊貓月寶》由曾獲凱薩獎最佳導演提名的法國導演吉勒斯德麥崔斯執導，本片最大亮點是全片採用真熊貓拍攝，不用任何CG特效，片中，劉燁飾演事業成功卻對子女管教嚴格的父親，影后張艾嘉則成了連結兩代父子的關鍵人物，還有劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜加入演出。

《熊貓月寶》導演超會拍動物，熊貓演出讓影后張艾嘉都佩服。（壹壹喜喜提供）《熊貓月寶》導演超會拍動物，熊貓演出讓影后張艾嘉都佩服。（壹壹喜喜提供）

張艾嘉笑說，自己接演完全是因為「好奇心」——一方面想近距離接觸熊貓，一方面也想看看導演如何同時拍攝動物與小孩。她原以為能有更多與熊貓相處的機會，沒想到因為牠們是受保護動物，又因視力模糊，主要依靠嗅覺和聽覺辨識周遭，所以她只能遠遠觀賞幾次，略感遺憾。

但這次經驗讓張艾嘉更佩服吉勒斯的耐心與技巧，能在長時間拍攝中捕捉動物與孩子真實互動，「這真的不是一件容易的事，那麼兇猛的動物卻能與小女孩建立起非常感人的情感。」

影后張艾嘉（右）拍攝《熊貓月寶》大讚劉燁兒子劉諾一遺傳到父親天份。（壹壹喜喜提供）影后張艾嘉（右）拍攝《熊貓月寶》大讚劉燁兒子劉諾一遺傳到父親天份。（壹壹喜喜提供）

在《熊貓月寶》中，張艾嘉與劉諾一飾演祖孫，戲裡奶奶是唯一能理解叛逆孫子、也願意放手陪伴他的角色。張艾嘉形容諾一「聰明、有禮、反應快，也很頑皮」，更是全片唯一能親近熊貓的人，「他有父親的演戲天分，也有母親法國人的浪漫天性。」在片尾，奶奶甚至陪著孩子們一同穿越山林，展開驚險又溫馨的冒險。

導演吉勒斯透露，能請到張艾嘉是簡直是上天派來的天使一樣，形容她宛如「山中精靈」，守護著整部電影與其中的動物、童星，讓故事情感得以完整串連。這位影后級的溫柔存在，不只讓祖孫情更加真摯動人，也成為片中不可或缺的靈魂。《熊貓月寶》將於8月29日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中