夏如芝老公當司機養家 張捷感嘆演藝環境「對我來說不容易」

張捷與夏如芝婚後甜蜜，近日宣布考上職業駕駛執照。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕36歲張捷與夏如芝結婚後育有1女，國中時期就出道的他，至今已在演藝圈打拚22年，近日卻突在臉書感嘆演藝環境現實，決定斜槓考取職業駕照並成功通過，他形容過程「既有趣又暖心」，有趣的是挑戰新技能的成就感，暖心的是一路上收穫許多鼓勵與支持，「真的謝謝你們。」

「老實說，這對我來說不容易...」張捷坦言從國中開始我就在拍戲，當兵時就確定要當演員，「但現在環境很現實…不只是演員，大家都要斜槓、兼職。有了家庭後，優先順序自然改變，以前那些『工作上的堅持』現在看來都沒那麼重要了，或許這就是當爸爸後的轉變吧。」

不過，張捷並未放棄演戲，始終強調「未來若有機會，還是想帶新作品給大家」，目前首要任務是「馬上賺錢養家」。張捷也在文末自我介紹，歡迎大家推薦工作給他，努力生活的態度獲得網友大讚，直呼「真男人」、「很帥的決定」。

