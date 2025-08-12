《鬼滅之刃》瞄準年度冠軍衝刺！但台灣影史紀錄王另有其片

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》問鼎年度冠軍。（木棉花提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕年度現象級票房鉅作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映首週末寫下全台突破台幣1.7億元的票房佳績，接下來將直衝年度票房冠軍。不過近期關於「滿座率」也掀起話題，到底這部片的滿座率是否在台真的前所未見呢？答案為「當然不是」。

（以下幣值皆為台幣）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上週四（7日）光靠午夜場（其實就是8日凌晨）就登上全台冠軍，8日正式上映再以破4690萬的成為今年全台開片冠軍，上映2天更突破1.1億元，創下今年全台最快破億紀錄。

請繼續往下閱讀...

《復仇者聯盟：終局之戰》在台寫下的多項票房紀錄至今無片能及。（資料照，漫威影業提供）

回顧台灣影史，在疫情前的2019年，當時漫威最強大、最高峰（高潮）的《復仇者聯盟：終局之戰》，上映首日（2019年4月24日，週三）全台第一場為清晨6點，宛如這次《鬼滅》的凌晨場一樣，無論多早一樣都出現爆滿盛況。最終當天開片以8064萬元打破影史單日票房收入紀錄（而且是平日）。

結果《復仇者聯盟：終局之戰》毫無疑問的在台上映第2天就破億，寫下平日兩天合計1.37億的驚人數字，週末三天再大賣2.59億，其中，週六當天（2019年4月27日）寫下至今仍無片超越的全台1億298萬影史最高單日票房，首週開片的5天更寫下3.97億的超驚人票房，穩坐影史最高首週開片成績。

《復仇者聯盟：終局之戰》最終全台票房9.1億佔據影史第2名，至今仍包辦台灣影史最佳首週開片成績、最高單日票房以及首日票房，而且片長還超過3小時，可以想見當時首週末的滿座率有多高了。

而《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》續航力也相當驚人，加上本週包括國語配音版、4D版本接力登場，粗估上映三週內就有機會挑戰年度冠軍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法