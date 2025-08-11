孔劉太不科學 更新近況發現「帥度都沒變」
孔劉近日在社群更新照片，流瀉出男大學生的模樣。（翻攝自IG）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓劇男神孔劉近日在社群更新照片，沒有文字說明，但是卻讓無數「孔太太」發瘋，因為照片裡孔劉不僅帥，而且好像比以前更帥，狀態好到就像個大學生，粉絲大喊不科學。
孔劉雖然已經46歲，卻散發出一股年輕活力。（翻攝自IG）
「孔劉都不會老嗎？」孔劉新照片當中穿著黑色休閒衣搭配短褲，自然的表情、動作，就像鄰家大哥哥，誰能相信他是韓劇不老男神。系列照片當中還有白色上衣搭配卡其色長褲的裝扮，雖然簡單，但卻充滿生活感，無論看書、吃東西都讓覺得親切無比，孔太太們更是心臟如小鹿亂撞。
孔劉在鏡頭前非常自然，感覺就像鄰家哥哥。（翻攝自IG）
孔劉穿著白色休閒上衣搭配卡其色長褲，打扮休閒又俐落。（翻攝自IG）
2007年孔劉演出《咖啡王子1號店》受到矚目，當時還青澀的他，到了2016年演出《鬼怪》時展現出成熟穩重的另一面。今年已經46歲的孔劉更新社群照片，竟然還能散發出大學生的感覺，讓人覺得老天爺真的太不公平。
歲月沒有在孔劉身上留下痕跡，真是太不科學了。（翻攝自IG）
