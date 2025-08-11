晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾預測柯文哲66歲空亡！命理師揭黃國昌「大運剩1年」、「格局小」選不上

黃國昌表態劍指2026新北市長選舉。（資料照，記者陳逸寬攝）黃國昌表態劍指2026新北市長選舉。（資料照，記者陳逸寬攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨黨主席黃國昌，今（11）日受訪時公開表態劍指2026新北市長選舉，並表示「讓自己成為一個最好的選擇」，更強調自己一直表現善意，期盼與國民黨陣營共推一個最強的候選人。不過，命理師周映君近日才在節目上公開預測，聲稱黃國昌「格局小」可能選不上。

命理師周映君預測黃國昌「選不上」新北市長。（翻攝自YT）命理師周映君預測黃國昌「選不上」新北市長。（翻攝自YT）

命理師周映君日前登上節目，公開預測黃國昌的未來運勢，她果斷指出黃國昌「選不上」新北市長。周映君表示，黃國昌未來大運只剩下1年，再加上本身爭議性強，運勢會變得不好，而面相部分，則指出鼻子小所以格局相對也小，「明年怕有很多事情糾纏他這樣」。

周映君認為黃國昌鼻子小所以格局相對也小。（翻攝自YT）周映君認為黃國昌鼻子小所以格局相對也小。（翻攝自YT）

事實上周映君經常登上節目，預測各大藝人明星，或是公眾人物，她曾在2018年大膽預言柯文哲的命格在66歲會出現不好的運，而且又走到空亡，2024的總統大選「不可能、完全不可能」，對照柯文哲現情況，讓不少網友都直說：「周老師真的超神準的」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中