曾預測柯文哲66歲空亡！命理師揭黃國昌「大運剩1年」、「格局小」選不上

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨黨主席黃國昌，今（11）日受訪時公開表態劍指2026新北市長選舉，並表示「讓自己成為一個最好的選擇」，更強調自己一直表現善意，期盼與國民黨陣營共推一個最強的候選人。不過，命理師周映君近日才在節目上公開預測，聲稱黃國昌「格局小」可能選不上。

命理師周映君日前登上節目，公開預測黃國昌的未來運勢，她果斷指出黃國昌「選不上」新北市長。周映君表示，黃國昌未來大運只剩下1年，再加上本身爭議性強，運勢會變得不好，而面相部分，則指出鼻子小所以格局相對也小，「明年怕有很多事情糾纏他這樣」。

事實上周映君經常登上節目，預測各大藝人明星，或是公眾人物，她曾在2018年大膽預言柯文哲的命格在66歲會出現不好的運，而且又走到空亡，2024的總統大選「不可能、完全不可能」，對照柯文哲現情況，讓不少網友都直說：「周老師真的超神準的」。

