《少女樂團吶喊吧》翹小拇指甜喊「打勾勾」 3女孩聽台灣珍奶全嗨了

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本話題動畫《少女樂團 吶喊吧》衍生出的樂團TOGENASHI TOGEARI今天（10日）在Legacy TERA開唱，3位成員理名、夕莉與朱李開演前接受訪問，她們比出招牌的小拇指動作，現學現賣中文「打勾勾」，以及大拇哥的「讚」，超級卡哇伊。

日本話題動畫《少女樂團 吶喊吧》衍生出的樂團TOGENASHI TOGEARI的貝斯手朱李（左起）、理名及夕莉提到珍珠奶茶都超級興奮。（環球音樂提供）

TOGENASHI TOGEARI來台演出，門票秒殺，主唱理名直呼非常驚訝又開心，因為是第一次來台北演出，不知道會有多少粉絲來看，所以賣完還能秒殺，讓她覺得很放心。吉他手夕莉則分享昨晚吃了各種口味的小籠包，品嘗許多台菜覺得很滿足，不過3位少女還沒喝到珍珠奶茶，一臉興奮表情表示：「非常想要喝！」就算等一下要上台，主唱理名不怕喝甜的倒嗓，「我不會特別注意這點，但我會用蜂蜜潤喉，但我想珍奶應該在可以喝的範圍內吧！」

今年她們邁入成軍第3年，吉他手夕莉表示，這兩年來經歷了非常多事情，「第一次擔任聲優，第一次正式組樂團，還以專業歌手身分組樂團，太多第一次的體驗了，印象深刻的事情數不清了。」貝斯手朱李則回想起第一次以樂團身分進行公開練習LIVE的表演，「免費招待想要看我們公開練習的歌迷，當時沒有把握會有多少人來參加，那是我第一次以樂團身分站上舞台，非常緊張，印象中我打破了自己那道牆，有種解放的感覺，團員們當天也緊張到有點奇怪，而我最奇怪。」被問到什麼地方奇怪？朱李笑說：「我就在後台一直跑來跑去，一直去戳團員。」

她們的招牌動作是比出小拇指，被問到平常會不會不自覺翹小拇指，她們搖搖頭笑說不會，反而更常比出大拇哥。記者也趁機教3人，台灣的「約定」會說「打勾勾」，「いいね」則是「讚」，3位女孩發音很標準，也獲得記者的「讚」。

日本話題動畫《少女樂團 吶喊吧》衍生出的樂團TOGENASHI TOGEARI的貝斯手朱李（左起）、理名及夕莉開演前接受訪問，比出招牌的小拇指動作。（環球音樂提供）

TOGENASHI TOGEARI即將在9月23日登上武道館，主唱理名表示，日子越來越近，讓她也越來越緊張，「玩音樂的人總說有一天要站上武道館，我用興奮期待的心情迎接即將到來的武道館，樂團的活動到現在，我覺得自己的精神年齡有變高，以前生活中只有家人跟同年齡的朋友，現在身邊很多大人，打開了我的眼界，發生想像不到的事情，感覺我17歲已經進入了大人的世界。」

被問到想對台灣粉絲說什麼，吉他手夕莉表示：「有很多粉絲是透過動畫認識我們，實際上《少女樂團 吶喊吧》已經結束一年多了，還有很多粉絲繼續聽我們的音樂，希望台北專場能跟大家創造美好的回憶，未來也會以樂團名義繼續努力，請繼續支持我們。」

