Nikki甜讚廉世彬「跨語言默契」 超萌互動融化大巨蛋球迷

Nikki（左）、禹菡穿上主題日響樂趴的古典女伶造型。（樂天桃猿提供）Nikki（左）、禹菡穿上主題日響樂趴的古典女伶造型。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿年度主題日「響樂趴」今年邁入第三屆，昨晚於台北大巨蛋盛大登場，首次在台灣職棒與音樂史上引入古典交響演出。賽前，樂天女孩換上典雅古典風造型，以融合古典與動感的熱舞開場，展現別具一格的女伶魅力。

廉世彬可愛擔當。（樂天桃猿提供）廉世彬可愛擔當。（樂天桃猿提供）

韓籍成員廉世彬首次來台應援，對大巨蛋室內場館印象深刻，直呼「這三天能在室內比賽，非常幸運」。她笑說自己喜歡古典風格，偶爾失眠時會聽鋼琴曲助眠，更自曝曾學三年小提琴與鋼琴，但現在「都不太行了」。比賽中，她被大螢幕捕捉到慌張尋找攝影機的可愛模樣，引來球迷熱議，「後來才知道它在很高的位置，所以今天一開始就找到了，感到很欣慰！」

Nikki（左）和廉世彬。（樂天桃猿提供）Nikki（左）和廉世彬。（樂天桃猿提供）

貝佳頤是大E人。（樂天桃猿提供）貝佳頤是大E人。（樂天桃猿提供）

應援舞台上，她與隊友Nikki互動自然，笑容全被捕捉。廉世彬回憶，三月時Nikki與貝佳頤到韓國，三人相約在江南吃韓餐、喝泡菜湯，還逛化妝品店。Nikki透露，這是貝佳頤的提議，「她是超級大E人，很愛交朋友。去韓國時我就想著有沒有機會約阿彬，畢竟她是地道韓國人，我們也想知道在地人吃什麼美食。」雖然當時尚未開季，但彼此已聊得很熱絡。

廉世彬穿上表演服。（樂天桃猿提供）廉世彬穿上表演服。（樂天桃猿提供）

Nikki更甜讚兩人跨語言互動的可愛瞬間：「我的英文還在加強，聊天有時會卡住，她就會露出『我懂你意思』的表情。我還會問：『你該不會是在裝懂吧？』她就笑著說：『真的聽得懂！』超可愛！」談到生活，廉世彬直言愛上台灣串燒，「簡單又好吃，最近常常吃」。

8月10日「響樂趴」將繼續在大巨蛋舉行，賽前有聲動室內樂團演繹宮崎駿動畫配樂組曲，賽後節慶長笛樂團則帶來柴可夫斯基《天鵝湖》新編版本，邀球迷共度浪漫棒球之夜。

