晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李光洙女友來了！李先彬來台首場見面會 NCT道英宣布加場

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星接連來台！韓國女演員李先彬將在9月6日（六）晚間在台北WESTAR舉辦個人首場台灣粉絲見面會，NCT道英則在9月20日於台北流行音樂中心開唱，主辦單位宣布9月21日再加開一場，在台連唱兩天，讓粉絲能有機會多見一次可能即將入伍的他。

NCT道英（左）、李先彬。（翻攝自ELF ASIA官方社群、D-SHOW提供）NCT道英（左）、李先彬。（翻攝自ELF ASIA官方社群、D-SHOW提供）

李先彬是李光洙的女友，她不僅在戲劇、電影領域持續展現亮眼表現，更以真誠率性的個人魅力深受觀眾喜愛，成為備受關注的全方位藝人。作為女團出身、跨足戲劇的演員，李先彬的代表作從《Missing 9》、《酒鬼都市女人們》系列作品、《少年時代》，到近期話題作《愛情發芽中》，還有即將在9月播出的《去月球吧》，每部作品都呈現她在角色塑造上的多樣性與深度。李先彬不僅擁有紮實的演技實力，亦展現出能歌擅舞的全能藝人風采，時常在綜藝節目中帶來清亮歌聲與亮眼舞技，展現不設限的表演魅力。

NCT道英（左）、李先彬。（翻攝自ELF ASIA官方社群、D-SHOW提供）NCT道英（左）、李先彬。（翻攝自ELF ASIA官方社群、D-SHOW提供）

道英日前在日本橫濱開唱，吸引超過2萬名粉絲到場，演出曲目不但橫跨兩張專輯，準備了包括《Memory》、《Wake From The Dark》、《Little Light》等作品，舞台設計也是處處用心，道英表示：「能看到現場黃綠應援燈海真的很美，能夠站在這裡，全都是因為有你們在。」而台北場是這次亞洲巡迴的最終站，也或許是粉絲在他即將入伍前的最後見面機會。

李先彬「BINside Out」粉絲見面會，活動全區對號入座，票價分為NT$3,800／NT$2,800與身心席NT$1,900，將於2025年8月9日（六）下午1點，透過全台7-ELEVEN ibon機台及ibon網站正式開賣。凡購票入場之觀眾，皆可獲得活動限定的「HI-TOUCH」擊掌福利與專屬小卡組。此外，還有機會獲得一對一合照、十對一合照、親筆簽名明信片與拍立得等珍貴福利，讓粉絲能夠收穫難得的互動回憶。

NCT道英宣布加場。（翻攝自SMTOWN IG）NCT道英宣布加場。（翻攝自SMTOWN IG）

道英《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] 》台北場9月21日加場門票，Weverse 會員預售為8月9日（六）下午2點至 晚上11點59分（僅限上一輪預售時已完成登記的會員），加場演出公開發售則是8月10日（日）下午2點在KKTIX全面啟售，票價為新台幣6500、5800、4800、3800、3150與2900元等六種，台北場限定粉絲福利等詳細安排及更多詳情，請鎖定主辦單位官方社群專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中