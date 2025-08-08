李光洙女友來了！李先彬來台首場見面會 NCT道英宣布加場

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星接連來台！韓國女演員李先彬將在9月6日（六）晚間在台北WESTAR舉辦個人首場台灣粉絲見面會，NCT道英則在9月20日於台北流行音樂中心開唱，主辦單位宣布9月21日再加開一場，在台連唱兩天，讓粉絲能有機會多見一次可能即將入伍的他。

NCT道英（左）、李先彬。（翻攝自ELF ASIA官方社群、D-SHOW提供）

李先彬是李光洙的女友，她不僅在戲劇、電影領域持續展現亮眼表現，更以真誠率性的個人魅力深受觀眾喜愛，成為備受關注的全方位藝人。作為女團出身、跨足戲劇的演員，李先彬的代表作從《Missing 9》、《酒鬼都市女人們》系列作品、《少年時代》，到近期話題作《愛情發芽中》，還有即將在9月播出的《去月球吧》，每部作品都呈現她在角色塑造上的多樣性與深度。李先彬不僅擁有紮實的演技實力，亦展現出能歌擅舞的全能藝人風采，時常在綜藝節目中帶來清亮歌聲與亮眼舞技，展現不設限的表演魅力。

NCT道英（左）、李先彬。（翻攝自ELF ASIA官方社群、D-SHOW提供）

道英日前在日本橫濱開唱，吸引超過2萬名粉絲到場，演出曲目不但橫跨兩張專輯，準備了包括《Memory》、《Wake From The Dark》、《Little Light》等作品，舞台設計也是處處用心，道英表示：「能看到現場黃綠應援燈海真的很美，能夠站在這裡，全都是因為有你們在。」而台北場是這次亞洲巡迴的最終站，也或許是粉絲在他即將入伍前的最後見面機會。

李先彬「BINside Out」粉絲見面會，活動全區對號入座，票價分為NT$3,800／NT$2,800與身心席NT$1,900，將於2025年8月9日（六）下午1點，透過全台7-ELEVEN ibon機台及ibon網站正式開賣。凡購票入場之觀眾，皆可獲得活動限定的「HI-TOUCH」擊掌福利與專屬小卡組。此外，還有機會獲得一對一合照、十對一合照、親筆簽名明信片與拍立得等珍貴福利，讓粉絲能夠收穫難得的互動回憶。

NCT道英宣布加場。（翻攝自SMTOWN IG）

道英《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] 》台北場9月21日加場門票，Weverse 會員預售為8月9日（六）下午2點至 晚上11點59分（僅限上一輪預售時已完成登記的會員），加場演出公開發售則是8月10日（日）下午2點在KKTIX全面啟售，票價為新台幣6500、5800、4800、3800、3150與2900元等六種，台北場限定粉絲福利等詳細安排及更多詳情，請鎖定主辦單位官方社群專頁。

