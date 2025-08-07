「國民老公」松下洸平婚後首亮相 左手無名指空空如也

松下洸平在《群山淡影》當中飾演廣瀨玲的丈夫。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕38歲日本男星松下洸平今（7）日出席電影《遠い山なみの光》（群山淡影）完成披露舞台。這也是他7月27日宣布婚訊後首度露面，現場媒體注意到他的左手無名指上並沒有戴婚戒，但大方接受現場媒體祝賀。

電影《群山淡影》今年在坎城影展播映時，氣氛令人感動。（翻攝自X）

《群山淡影》由石川慶執導，改編自曾獲得諾貝爾文學獎日裔英國作家石黑一雄處女作，預計9月5日在日本公開上映。這部電影由松下洸平與廣瀨玲等人合作，故事內容為來自日本的英國寡婦悅子回想自己戰後在長崎生活的往事，當時悅子身懷六甲，遇上一對從東京來的母女，之後悅子陪伴母女倆上山遊覽的故事。故事時空背景設定在20世紀50年代的長崎以及80年代的英國，片中松下洸平飾演廣瀨玲的丈夫「二郎」，廣瀨玲則是女主角「悅子」。

松下洸平（左）飾演的「二郎」是廣瀨玲的丈夫。（翻攝自X）

松下洸平飾演的「二郎」是名殘障退伍軍人，松下洸平認為這部電影內容非常精彩，他非常感激能得到演出的機會，他在電影中必須呈現出複雜的人性及關係。松下洸平也坦承，自己沒有經歷戰爭，只能靠文獻及當時資料揣測「二郎」的個性與人格，再透過反覆琢磨才能理解。

《群山淡影》也參加了坎城影展，回憶起當時播放現場，松下洸平激動說：「坎城影展太棒了！正式上映的片尾字幕播放時，觀眾掌聲如雷，我感動得快哭了」。

