晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「國民老公」松下洸平婚後首亮相 左手無名指空空如也

松下洸平在《群山淡影》當中飾演廣瀨玲的丈夫。（翻攝自X）松下洸平在《群山淡影》當中飾演廣瀨玲的丈夫。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕38歲日本男星松下洸平今（7）日出席電影《遠い山なみの光》（群山淡影）完成披露舞台。這也是他7月27日宣布婚訊後首度露面，現場媒體注意到他的左手無名指上並沒有戴婚戒，但大方接受現場媒體祝賀。

電影《群山淡影》今年在坎城影展播映時，氣氛令人感動。（翻攝自X）電影《群山淡影》今年在坎城影展播映時，氣氛令人感動。（翻攝自X）

《群山淡影》由石川慶執導，改編自曾獲得諾貝爾文學獎日裔英國作家石黑一雄處女作，預計9月5日在日本公開上映。這部電影由松下洸平與廣瀨玲等人合作，故事內容為來自日本的英國寡婦悅子回想自己戰後在長崎生活的往事，當時悅子身懷六甲，遇上一對從東京來的母女，之後悅子陪伴母女倆上山遊覽的故事。故事時空背景設定在20世紀50年代的長崎以及80年代的英國，片中松下洸平飾演廣瀨玲的丈夫「二郎」，廣瀨玲則是女主角「悅子」。

松下洸平（左）飾演的「二郎」是廣瀨玲的丈夫。（翻攝自X）松下洸平（左）飾演的「二郎」是廣瀨玲的丈夫。（翻攝自X）

松下洸平飾演的「二郎」是名殘障退伍軍人，松下洸平認為這部電影內容非常精彩，他非常感激能得到演出的機會，他在電影中必須呈現出複雜的人性及關係。松下洸平也坦承，自己沒有經歷戰爭，只能靠文獻及當時資料揣測「二郎」的個性與人格，再透過反覆琢磨才能理解。

《群山淡影》也參加了坎城影展，回憶起當時播放現場，松下洸平激動說：「坎城影展太棒了！正式上映的片尾字幕播放時，觀眾掌聲如雷，我感動得快哭了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中