娛樂 最新消息

日本最帥男人復出？長瀨智也傳搭檔《池袋西口公園》班底演Netflix劇

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男人心目中的男人！樂團TOKIO出身的長瀨智也今天（7日）被週刊爆出有望復出演藝圈，參演役所廣司、濱田雅功及賀來賢人等人主演的Netflix日劇。

長瀨智也已息影幾年，演藝圈卻仍呼喚著他。（翻攝自IG）長瀨智也已息影幾年，演藝圈卻仍呼喚著他。（翻攝自IG）

長瀨智也在2021年3月離開傑尼斯事務所之後，過著閒雲野鶴的生活，玩玩喜歡的重機、自行車等等，當然也沒有放棄自己喜歡的音樂。不過業界人士仍捨不得他的離去，根據《女性SEVEN》報導，曾經與長瀨智也合作過《池袋西口公園》、《我家的故事》的知名製作人磯山晶，就在長瀨智也退社時說過「如果你還想演戲，一定要聯絡我喔」。

磯山晶去年離開TBS跳槽到Netflix，傳出她的首部作品找來王牌搭檔宮藤官九郎之外，演員則有役所廣司、濱田雅功以及賀來賢人，據傳還可能加入驚喜卡司。報導進一步指出，這樣的組合不可能不邀請長瀨智也，據說磯山晶私底下一直對長瀨智也發出「Love Call」，長瀨智也也保持著「如果是為了她的話」的想法。報導引述業界人士的說法，稱長瀨智也雖然聲稱演藝圈是個虛假的世界，不過對於電視台的邀約仍以很真摯的態度面對，似乎並不是完全沒有興趣。

