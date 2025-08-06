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修杰楷不忍了！ 錄YT「表情管理」失守 當場變臉大喊：夠了

修杰楷品嚐到100%原味酸菜汁時，瞬間失去表情管理、面露猙獰。（翻攝自《修TIME》）修杰楷品嚐到100%原味酸菜汁時，瞬間失去表情管理、面露猙獰。（翻攝自《修TIME》）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷在YouTube頻道《修TIME》最新一集中，挑戰「噁心食物博物館」，面對一連串驚人的怪食物，光是聞味道就讓他面有難色。其中起司挑戰讓他味覺大受衝擊，聞到號稱「世界最臭」的鯡魚罐頭時更是當場乾嘔，臭到說不出話，陷入懷疑人生的崩潰狀態。

修杰楷提到，最近他嘗試了人生第一口榴槤：「在馬來西亞的時候，他們跟我說很好吃，我就吃了，覺得其實還滿美味的，但不會特別想去吃它。」他也分享冰島旅遊經驗，曾吃過生鯊魚：「味道很重，有強烈的阿摩尼亞（氨）味，甚至不能用手摸，摸了洗不掉味道，滿特別的。」

修杰楷品嚐到100%原味酸菜汁時，瞬間失去表情管理、面露猙獰。（翻攝自《修TIME》）修杰楷品嚐到100%原味酸菜汁時，瞬間失去表情管理、面露猙獰。（翻攝自《修TIME》）

在「噁心食物博物館」中，修杰楷開始一連串的味覺挑戰。看到魚子醬時，眼睛一亮，還打趣笑說：「這個可以試吃吧？很噁心耶！可以吃一下吧？」甚至想打包回家。前幾樣他都輕鬆過關，但品嚐到100%原味酸菜汁時，瞬間失去表情管理、面露猙獰，當場大喊：「夠了！」不過料理魂上身的他立刻聯想到：「加進火鍋應該會很有味道。」

修杰楷挑戰「噁心食物博物館」。（修TIME提供）修杰楷挑戰「噁心食物博物館」。（修TIME提供）

當輪到世界最臭的鯡魚罐頭，修杰楷百般猶豫，光聞味道就狂乾嘔，直呼：「超臭的！」過程中他一度崩潰，甚至面露煎熬、一度生氣，仍遲遲無法入口：「這我沒辦法形容，好臭、好噁心、有點反胃，感覺有東西從我的食道要上來，現在不是畫面定格，是我真的很怕這個味道。」鼓起勇氣吃下一口鯡魚罐頭，他立刻狂灌水，試圖消除嘴巴裡的味道，甚至不敢咀嚼，直接吞下。

修杰楷挑戰「噁心食物博物館」。（修TIME提供）修杰楷挑戰「噁心食物博物館」。（修TIME提供）

體驗完後，修杰楷彷彿靈魂出竅，大喊：「這比很臭的魚腥味還要臭很多，超噁的，不是正常人類可以吃的東西。」也讓鯡魚罐頭榮登他心中最可怕的食物第一名。

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