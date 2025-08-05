趙薇離婚斷不了前夫債！爆6600萬股權遭法院凍結

趙薇名下3家公司股權再遭凍結，金額逾6600萬元。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕49歲中國女星趙薇因《還珠格格》小燕子一角紅遍華語圈，卻在近年因投資與法律風波形象重挫。她與前夫黃有龍曾因債務問題被列入失信名單，兩人已於2024年底離婚。不過今（5）日傳出，趙薇名下3家公司的股權再度遭法院凍結，總金額高達人民幣1590萬元（約新台幣6627萬元）。

綜合陸媒報導，北京市東城區人民法院近期裁定，凍結趙薇持有的三家公司股權，分別為西藏龍薇文化傳媒有限公司（凍結190萬元，趙薇持股95%）、芜湖東潤發投資有限公司（凍結900萬元，持股90%）及合寶文娛集團有限公司（凍結500萬元，持股4.51%），凍結期限皆為3年。

請繼續往下閱讀...

趙薇三間公司股權再遭凍結，傳與前夫家族債務糾紛有關。（法新社）

此次凍結源於趙薇早年提供的連帶擔保。2017年，她為前夫黃有龍的姐姐黃莉所經營的「廣州風火輪機械製造有限公司」融資案擔任擔保人，該案涉及中國民生信託「至信340號」信託計畫。2021年債務人違約後，趙薇名下部分股權首次被法院查封。本次則為原案件的續凍，屬司法保全措施，旨在防止財產流失。

雖然趙薇於2024年底已與黃有龍離婚，並強調不承擔對方債務，但法律界指出，擔保行為發生於婚姻存續期間，即便離婚仍需依法負連帶責任。

近年來，趙薇的商業版圖大幅縮水，名下企業從高峰期的17家縮減至10家，其中僅1家仍由她擔任法人。早在2017年，她曾因「空殼公司」收購萬家文化案遭證監會處罰60萬元，個人被罰30萬元，並被禁入證券市場5年，導致形象嚴重受損。趙薇目前尚未針對此波股權凍結公開回應。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法