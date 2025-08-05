張秀卿開唱倒數二度淚崩 曝小12歲嫩尪「把她當媽媽」

張秀卿開唱倒數二度淚崩。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕張秀卿出道45年首度舉辦個唱，將在8月23日舉辦「辣妹駕到」演唱會，她今天提到籌辦演唱會的心情忍不住兩度崩潰，坦言小12歲的老公王國贊心疼她過去扛家計賺錢太辛苦，對她說：「你這輩子唯一缺的，就是開一場自己的演唱會，老公出錢。」逼她一定要辦，說到感動處不禁爆淚。

張秀卿演唱會彩排，嘉賓蔡小虎、王彩樺、吳俊宏。（記者王文麟攝）

張秀卿在圈內人緣超好，這次開唱蔡小虎、王彩樺、吳俊宏都將擔任嘉賓，今天他們合體彩排，張秀卿自爆當年暗戀蔡小虎，「我妹妹那時候去比《五燈獎》，他那時候快過關了，我很喜歡這種型的，有一點臭屁、有一點酷。」但立刻被眾人打槍不是蔡小虎的「菜」。

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張秀卿演唱會彩排。（記者王文麟攝）

提及終於舉辦個唱，她坦言：「其實我要感謝我老公，是他逼我的。」提到夫妻就是彼此的後盾，「我老公的媽媽在他十歲時，去拿生日蛋糕時意外走了，認識以後他都不過生日，會傷感。」後來是因為張秀卿的開導，安慰他「我就是你的媽媽」，老公才願意過生日。

張秀卿演唱會彩排。（記者王文麟攝）

這次舉辦演唱會，老公也是砸大錢幫她在高鐵買廣告，「我老公說我這輩子為家人兩肋插刀，好辛苦，過去他沒有參與到 ，這次就算賠錢都要做下去。」不過她還是很擔心票房，打電話和王彩樺說萬一台下沒坐滿會很沒面子，王彩樺鼓勵她要對自己有信心，蔡小虎也幫她催票，「秀卿值得看，不管是台北台中都要下來看，這是我的肺腑之言。」

張秀卿開唱倒數二度淚崩。（記者王文麟攝）

此外，張秀卿今天也鬆口吳宗憲將擔任當天的嘉賓，她原本只是邀請他來看，吳宗憲卻主動報名要上台，還不收任何酬勞，讓張秀卿搞笑隔空喊話，「憲哥，下輩子我要嫁給你。」張秀卿「辣妹駕到」演唱會8月23日大臺南會展中心開唱。

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