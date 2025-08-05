晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張秀卿開唱倒數二度淚崩 曝小12歲嫩尪「把她當媽媽」

張秀卿開唱倒數二度淚崩。（記者王文麟攝）張秀卿開唱倒數二度淚崩。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕張秀卿出道45年首度舉辦個唱，將在8月23日舉辦「辣妹駕到」演唱會，她今天提到籌辦演唱會的心情忍不住兩度崩潰，坦言小12歲的老公王國贊心疼她過去扛家計賺錢太辛苦，對她說：「你這輩子唯一缺的，就是開一場自己的演唱會，老公出錢。」逼她一定要辦，說到感動處不禁爆淚。

張秀卿演唱會彩排，嘉賓蔡小虎、王彩樺、吳俊宏。（記者王文麟攝）張秀卿演唱會彩排，嘉賓蔡小虎、王彩樺、吳俊宏。（記者王文麟攝）

張秀卿在圈內人緣超好，這次開唱蔡小虎、王彩樺、吳俊宏都將擔任嘉賓，今天他們合體彩排，張秀卿自爆當年暗戀蔡小虎，「我妹妹那時候去比《五燈獎》，他那時候快過關了，我很喜歡這種型的，有一點臭屁、有一點酷。」但立刻被眾人打槍不是蔡小虎的「菜」。

張秀卿演唱會彩排。（記者王文麟攝）張秀卿演唱會彩排。（記者王文麟攝）

提及終於舉辦個唱，她坦言：「其實我要感謝我老公，是他逼我的。」提到夫妻就是彼此的後盾，「我老公的媽媽在他十歲時，去拿生日蛋糕時意外走了，認識以後他都不過生日，會傷感。」後來是因為張秀卿的開導，安慰他「我就是你的媽媽」，老公才願意過生日。

張秀卿演唱會彩排。（記者王文麟攝）張秀卿演唱會彩排。（記者王文麟攝）

這次舉辦演唱會，老公也是砸大錢幫她在高鐵買廣告，「我老公說我這輩子為家人兩肋插刀，好辛苦，過去他沒有參與到 ，這次就算賠錢都要做下去。」不過她還是很擔心票房，打電話和王彩樺說萬一台下沒坐滿會很沒面子，王彩樺鼓勵她要對自己有信心，蔡小虎也幫她催票，「秀卿值得看，不管是台北台中都要下來看，這是我的肺腑之言。」

張秀卿開唱倒數二度淚崩。（記者王文麟攝）張秀卿開唱倒數二度淚崩。（記者王文麟攝）

此外，張秀卿今天也鬆口吳宗憲將擔任當天的嘉賓，她原本只是邀請他來看，吳宗憲卻主動報名要上台，還不收任何酬勞，讓張秀卿搞笑隔空喊話，「憲哥，下輩子我要嫁給你。」張秀卿「辣妹駕到」演唱會8月23日大臺南會展中心開唱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中