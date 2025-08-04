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娛樂 最新消息

《親密之海》最終回再掀熱議！呈現愛與孤獨引共鳴

羅子秦／核稿編輯

〔實習記者譚曉曼／綜合報導〕CATCHPLAY原創話題劇集《親密之海》上週五迎來最終回，一口氣播出最後三集，結局再度掀起網友熱議！自開播以來，《親密之海》在CATCHPLAY+影音平台持續穩坐影集類觀看冠軍寶座，在LINE TV亦長據台劇類排行榜前三名，不僅網路聲量持續升溫，觀眾對於角色命運與情感糾葛的討論也達到高峰。

于子育（左）在《親密之海》因得不到李銘順（右）的答案，失望離開。（CATCHPLAY提供）于子育（左）在《親密之海》因得不到李銘順（右）的答案，失望離開。（CATCHPLAY提供）

劇情進入尾聲，多段情感爆發的關鍵橋段讓觀眾直呼「又慾又心碎」。阿榮（吳慷仁 飾）因愛而不得，獨自前往同志三溫暖試圖發洩情慾，畫面大膽直球，卻藏著他對李憲宏（李銘順 飾）深藏多年的感情。

吳慷仁（右）在《親密之海》照顧失意的李銘順。（CATCHPLAY提供）吳慷仁（右）在《親密之海》照顧失意的李銘順。（CATCHPLAY提供）

另一邊，沈曉雯（于子育 飾）對於憲宏帶著莉蓮（瑞瑪·席丹 飾）離開台灣，感到錯愕及背叛，當面到辦公室與憲宏對質，卻只換來對方一句「我需要你在台灣幫忙照顧媽」。曉雯聽見女同事們嘲笑，驚覺自己多年的感情在他人眼中竟如此廉價，終於對憲宏說出那句：「我不愛你了。」這一幕，也讓許多觀眾直呼：「太真實」、「心碎到窒息」。這段戲寫實又殘酷，引爆社群對女性情感處境的集體共鳴，更有不少網友表示「心疼到哭，彷彿看到過去的自己。」

李銘順（左）在《親密之海》帶著瑞瑪席丹（右）到上海發展。（CATCHPLAY提供）李銘順（左）在《親密之海》帶著瑞瑪席丹（右）到上海發展。（CATCHPLAY提供）

李憲宏最終雖在上海事業有成、感情順遂，但當他回到台灣探望病危的母親時，深知自己傷害到曉雯，無法挽救，讓他一直壓抑的情感終於潰堤落淚，而在醫院目睹這一幕的阿榮，既心疼又無力。回家後，兩人躺在同一張床上，阿榮卻被龐大的孤獨籠罩，一場寂靜的深夜陪伴，成為全劇最令人揪心的收尾之一。導演蔡柏璋也透露，劇中有一幕阿榮深夜靜靜躺在憲宏身旁，看著他白髮蒼蒼的模樣，才意識到要學會放下自己喜歡多年的人。導演表示：「這個情感非常複雜，但在拍攝的現場，我有被慷仁的演技感染到。」

對於最終回播出後引發的高度討論，李銘順表示：「這部戲對我來說是一次重新理解愛與選擇的旅程。」于子育則說：「看完整部戲你會發現真正的親密感是走進那個人的心，而不是認識多深，也不是肉體的交纏。」

李銘順在《親密之海》於母親病床前哭泣。（CATCHPLAY提供）李銘順在《親密之海》於母親病床前哭泣。（CATCHPLAY提供）

《親密之海》不僅挑戰華語影集尺度，透過層層推進的角色關係與細膩的情感鋪陳，成功描繪出現代人在親密關係中的掙扎與渴望，更是一部看見孤獨與人性複雜樣貌的作品。劇中不避諱描寫情慾與脆弱，不論是被犧牲的愛、沉默的陪伴，還是無法說出口的真心，都讓觀眾產生強烈共鳴，隨著劇情落幕，餘韻卻仍在觀眾心中激起長久的波瀾。

《親密之海》全七集現正於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video上架，讓觀眾可以無限回看共這場情感與社會議題交織而成的精彩故事。

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