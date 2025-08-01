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娛樂 最新消息

胡瓜錄影突被喊爸 被要求「付清房貸」一臉錯愕

郭忠祐（左起）、賴慧如、胡瓜、阿翔以及籃籃。（民視提供）郭忠祐（左起）、賴慧如、胡瓜、阿翔以及籃籃。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持民視《綜藝大集合》日前在林口錄影，剛好接近父親節以及賴慧如生日，民視團隊特地祕密驚喜送上兩瓶酒給胡瓜與阿翔，祝福他們佳節愉快。

當籃籃與賴慧如代替團隊拿著酒還唱著《哥哥爸爸真偉大》獻給胡瓜跟阿翔時，還歪樓許願請「父親」幫忙「付清」房貸，阿翔說好險我們有瓜哥在，嚇得胡瓜驚問發生什麼事？兩人一陣錯愕才反應過來，原來是慶祝父親節，胡瓜難得感性說：「全天下爸爸們都是一家之主，撐起全家的家計，但都是甜蜜的負擔」。

胡瓜也說自己像是《綜藝大集合》的大家長一樣，謝謝觀眾長年的支持讓我們收視冠軍，也祝福天下所有的爸爸事事順心，想要什麼就有什麼。阿翔說爸爸們都要負很多責任，很多事情放在心裡，還難得跟三個小孩喊話，只要兒子女兒想要什麼他就會給他們，甜蜜喊話感動所有人。

突然團隊端出大蛋糕突然拿到賴慧如眼前，讓她一臉驚喜，賴慧如說：「今年生日第一個蛋糕是民視送的，感謝民視從15歲照顧她到現在」，好人緣的她慶生攤已經約到滿檔，在工作空檔會跟朋友開心聚會，也把生日願望用在祝福節目收視長紅。

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