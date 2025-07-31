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NewJeans《絕地求生》成效差？ 財務長親認「aespa更給力」

NewJeans（左）、aespa（右）皆為韓國新一代大勢女團。（翻攝自X/IG）NewJeans（左）、aespa（右）皆為韓國新一代大勢女團。（翻攝自X/IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國遊戲巨頭「KRAFTON」魁匠團力推旗下人氣遊戲《絕地求生》，去年攜手人氣女團NewJeans打造粉嫩風格合作活動，雖然吸睛，但似乎沒有達到公司原本的預期成效。

然而，今年官方宣布與aespa合作推出主題造型與限定新曲《Dark Arts》，不只風格更貼近玩家風格，連帶營收也大幅提升。據韓媒報導，合作收益較去年激增約七成，效果相當驚人，期望未來能開發出新的模式，讓《絕地求生》更進一個層次。

aespa的海報風格帥氣，十分符合團體的形象概念。（翻攝自IG）aespa的海報風格帥氣，十分符合團體的形象概念。（翻攝自IG）

NewJeans的宣傳海報融入許多可愛、Y2K元素。（翻攝自IG）NewJeans的宣傳海報融入許多可愛、Y2K元素。（翻攝自IG）

KRAFTON財務長裴東根（音譯）在最新財報中坦言，aespa的合作反應「符合預期」，雖然難以直接與去年NewJeans的行銷效益來比較，但與aespa的合作效益明顯增加，同時讓遊戲品牌聲量再度翻紅。他也提到，公司未來會持續擴展合作模式，把《絕地求生》從單純射擊遊戲升級為跨界平台，並拓展至印度與全球更多市場，打造更全面的娛樂生態系。

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