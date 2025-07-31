AKIRA師弟又出事！今市隆二酒醉打運將 威脅「我要殺了你」

今市隆二（左）去年在台舉辦活動，AKIRA還現身力挺師弟。（LDH愛夢悅提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本LDH人氣團體「三代目J SOUL BROTHERS」的成員今市隆二今天（31日）傳出因涉嫌恐嚇並施暴計程車司機，已遭函送檢方偵辦。

根據《朝日新聞》報導，今市隆二在今年4月5日清晨與一名男性友人搭乘計程車要返回住處時，他疑似酒醉，搭車才10分鐘左右就出事，不但拉扯運將手臂，威脅「我要殺了你」，甚至狂揍運將與乘客之間的壓克力隔板，運將雖然沒有受傷，不過接受訪問時仍餘悸猶存，表示從來沒有那麼害怕過。今市隆二向警方供稱，表示在搭車之前就已經與他人起爭執，上車之後心情焦躁，此案接下來將由檢方展開調查。

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今市隆二酒醉鬧事已經不是第一次。（翻攝自IG）

現年38歲的今市隆二是「國民姐夫」AKIRA所屬的放浪兄弟師弟團「三代目J SOUL BROTHERS」的成員，他在2020年就曾爆出在沖繩酒醉鬧事，對女粉絲潑酒，之後強調不會再犯，結果卻又因酒醉上新聞，實在令粉絲失望。

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