太香了！樂天最仙團長公開新身分 超強韓援YTR移居台灣掀騷動

〔記者陽昕翰／台北報導〕全新女子團體「LUVSSI」的成員Rina與Song，攜手南韓YouTuber李瑩珠以及電競籃球雙棲啦啦隊女孩「甜心」，日前驚喜現身「樂天主題日」擔任開球嘉賓，四位女神級成員同框亮相，現場掀起騷動，粉絲直呼「太香了」。

李瑩珠、Rina、Song以及甜心出席樂天主題日。（隻魚文創提供）

其中樂天桃猿應援團長謝艾娜（Rina）近來正式轉型為唱片歌手，更加入新團「LUVSSI」，此次搶先亮相球場活動，成為話題焦點，而Tina與李瑩珠同台演唱五月天的經典歌曲《盛夏光年》，意外擦出火花。

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李瑩珠因挑戰《台灣大王地獄麻辣乾麵》的影片爆紅，創下66萬點閱，讓她在網路上聲名大噪。她擁有國際美容證照，原本只是來台旅遊，沒想到一試滷肉飯與火鍋後就愛上台灣，進而定居淡水創業，經營韓式霧眉事業，成功在台北與台中開設兩家店，目前在台灣生活已超過六年。

這次受邀演唱《盛夏光年》，李瑩珠坦言原本因為緊張，一度想打退堂鼓，所幸在Rina一路陪練、鼓勵下，終於鼓起勇氣站上舞台。她笑說：「原本超怕，但唱到後來整個唱上癮，有點愛上萬人飆歌的感覺耶！」

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