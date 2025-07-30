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娛樂 音樂

64歲周華健親曝退休時機 驚人之語鬆口：怕被忘記

〔記者陽昕翰／台北報導〕國民歌王周華健日前到新加坡舉辦「少年的奇幻之旅3.0」巡演，語出驚人對「退休」的看法，64歲的他老實招認，其實早就可以退休，「因為怕被忘記，只好選擇半退休生活，沒事唱唱卡拉OK、配一副老花眼鏡。」

周華健在新加坡開唱。（滾石提供）周華健在新加坡開唱。（滾石提供）

周華健近來忙於巡演，9月、11月分別在北、高雙蛋，開賣後門票秒殺，將在9月21日在台北小巨蛋加開1場。近期周華健先到新加坡演出，受到粉絲熱烈歡迎。他打趣自封是新加坡人的「乾兒子」，提到這次開唱距離新加坡建國不到一個月，幽默笑說：「我今年64歲，新加坡60歲，我比它大4歲，是看著它長大的乾兒子！」

周華健演唱多首膾炙人口的金曲。（滾石提供）周華健演唱多首膾炙人口的金曲。（滾石提供）

周華健重現《愛相隨》、《讓我歡喜讓我憂》、《朋友》等多首經典夯曲，喚醒歌迷的青春回憶，他感性說：「如果哪首歌曾在你人生中當過配樂或主題曲，那我們就一起走在這趟奇幻之旅上了。」痴迷金庸小說的他，不忘帶來《刀劍如夢》、《天下有情人》等電視劇主題曲，讓歌迷聽得陶醉。

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