魏如萱疑介入小21歲網紅感情 她揪昔黑歷史嘆「不意外」

魏如萱（右）遭疑介入網紅若盈（左圖右）與Ian（左）的戀情。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲魏如萱近日遭外界質疑介入19歲網紅若盈與21歲男友Ian的戀情，女方一度發文控訴魏如萱與男友的關係曖昧，不過後來刪文，魏如萱事後強調，與Ian是單身狀態下交往，沒有介入任何人的關係，不過若盈卻對外回應與Ian目前處於「感情冷靜期」，引起網友討論起三人關係以及感情接軌的時間軸。對此，網紅「德州媽媽沒有崩潰」也發文發表看法。

網紅「德州媽媽沒有崩潰」在臉書對此事發表看法。（翻攝自臉書）

魏如萱2018年初懷上兒子，同年10月與前夫登記結婚，豈料這段婚姻僅維持4年就告終，德州媽媽今（29）日發文直指，魏如萱未婚懷孕時正好擔任教會小組長，絲毫不受教會禁令拘束，如今又認愛小21歲Ian，德州媽媽坦言這樣的結果她毫不意外，但是她對搶男人這件事感到非常不齒「雌競（指女生間的惡意競爭）真的很不酷，搶男人還不如搶男人的飯碗」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法