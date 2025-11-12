大逆轉！捲入謝侑芯命案延押將期滿 黃明志傳出明將獲釋

黃明志（右）捲入謝侑芯命案，各界關注案情發展。（本報資料照、翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案引發各界關切，儘管許多網友「未審先判」，覺得他涉案程度應該相當高，因為謝侑芯過世之前，黃明志是目前大家唯一知道有和她接觸過的人，不過就在明（13日）最後延押調查期限將至前，今晚傳出大逆轉消息，黃明志明天可能將獲得釋放。

黃明志原被拘留6天進行調查，後又延押3天，原本預計明天是最後延押期限，不過今天爆出，調查報告已經完成，今晚又有進一步消息，目前查不到任何他涉案的證據，因此極可能獲得釋放。

請繼續往下閱讀...

根據大馬《中國報》報導，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，捲入台灣女網紅謝侑芯命案的黃明志，明天將在警方擔保下獲釋（也稱口頭保釋），總檢察長回應媒體詢問時表示，截至目前為止，警方的調查報告未見任何將黃明志與謝侑芯死因聯繫起來的線索，沒有能顯示嫌犯（黃明志）涉及讓女生致死的證據，因此總檢察署將於明天發布聲明，黃明志可望獲釋。

另外根據《當今大馬》報導，總檢察長補充，若進一步調查有新發現，總檢察署會採取相應的行動，「我們將指示（警方）進一步調查本案。」

