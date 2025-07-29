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努力的人卻成犧牲品！狄志為2度痛哭淚訴「一生心血恐全毀」

狄志為泣訴臉書、IG帳號遭盜。（翻攝自臉書）狄志為泣訴臉書、IG帳號遭盜。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕名嘴狄志為近日坦承情緒崩潰，他透露經營許久的IG與FB帳號同時遭駭，甚至先後遭到停權，連個人粉絲專頁都無法登入，面對一生心血恐毀於一旦，他無能為力、無助淚訴，「請原諒我最近的脆弱，我真的不怕你們笑，但我今天真的忍不住崩潰...兩次...感覺整個人被掏空。」引發粉絲與圈內友人關注與心疼。

狄志為描述上週六晚收到IG官方通知帳號被更改，在確認完是Meta無誤後立刻嘗試登入，卻發現密碼也被改了，雙重認證完全沒有發揮作用，幾分鐘之內IG帳號便被盜走。沒想到更糟糕的是，狄志為的IG和FB個人帳號是連動的，沒多久就連私人FB帳號也遭停權，「粉專對我來說不只是工作，它是我一點一滴投入心力、用心經營的地方！」如今無法再登入，僅能靠管理員、小編代為發文及回訊息，讓他坦言相當心慌。

「那種無力感、焦慮感和失落感，一瞬間把我壓垮！」狄志為憂心辛苦經營的心血就此全毀，因此忍不住在清晨痛哭崩潰，尤其FB裡更有近20年的生活照片、記錄等，全是他人生相當重要的一部分，不過眼下卻連登錄的權限都沒有，因此更別說管理粉專，想到這裡不禁覺得心被掏空，「最諷刺的是，滿滿的詐騙帳號和釣魚網站猖獗至今卻都好好的，但我們這些努力經營、真心分享的人卻成了犧牲品。」

狄志為知道報案可能也救不回帳號，不過為了自保仍報警處理，他也公開呼籲「希望有藍勾勾的創作者一起發起『拒絕臉書詐騙』行動，要求Meta正視漏洞，保護我們用心經營的平台。」目前狄志為的粉絲專頁仍在，尚可透過小編維持基本互動，他也請大家勿誤加其臨時私人帳號，希望外界協助轉貼此事，讓更多人提高警覺，共同發聲。

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