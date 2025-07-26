渣尪帶小三回家 天心無聲怒瞪...現場空氣凝結

天心在《我們六個》耐心教導孩子檢查作業。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕天心在大愛劇《我們六個》飾演盲人母親「郭富美」，該劇改編自小三燙死元配、再殺害丈夫的駭人社會事件。天心劇中與馬志翔為夫妻，家中衝突暗流湧動，命運洪流下，她以盲人母親的身影撐起全劇靈魂。天心形容有場與小三林雨葶共處一個屋簷下的戲：「她在後面剪著指甲，我看著她，什麼都沒說，就是兩個女人的戰爭，空氣整個凝結。」

馬志翔（左）在《我們六個》出軌，將小三林雨葶（右）帶回家中。（大愛電視提供）

天心飾演的郭富美，從首富千金到逐漸失明，從菜市場癲癇倒地，再到被小三被燙死躺在太平間，每一次崩潰都讓人揪心。她說：「心裡沒光，就向天借光。」馬志翔透露，在停屍間拍戲時，被六個孩子營造的氛圍觸動，「我還是真情流露了。」

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天心（左）在《我們六個》答應老公馬志翔（右）帶小三回家一起住。（大愛電視提供）

馬志翔詮釋的父親「林達生」是劇中最矛盾的角色，他說：「人生就是這樣，越荒謬越顯真實。」角色林達生曾是孩子的避風港，也是家庭悲劇的導火線，從幽默溫柔到墮落逃避，讓觀眾又恨又憐。天心笑說戲殺青了，「他都還不敢正眼看我，他心裡有滿滿的愧疚」，足見角色壓力。

馬志翔在《我們六個》被遺棄在社區中庭。（大愛電視提供）

天心（中）在《我們六個》養育6名兒女。（大愛電視提供）

《我們六個》透過導演王傳宗的細膩手法，把人倫悲劇摒除狗血包裝，以真實視角刻劃。劇情橫跨1980至2006年，從父母錯綜的愛恨到六個孩子歷經崩毀再度重生。兩版主視覺以跨時代光影為概念，從馬志翔飾演的父親「林達生」2003年的崩塌，倒敘回孩提時代，再走向2006年的和解，結構緊湊又層次豐富。導演直言：「看到後面會被這些小朋友的經歷感動，會想用影像的方式把它記錄下來。」

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