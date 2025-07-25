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娛樂 電影

《鬼滅之刃無限城篇》上映8天票房破百億 創日本影史最速紀錄

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》7月18日正式在日本上映，寫下多項紀錄，台灣將於8月8日上映。（合成圖）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》7月18日正式在日本上映，寫下多項紀錄，台灣將於8月8日上映。（合成圖）

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》（下稱《無限城》）7月18日正式在日本上映，首週末即打破首日、單日、首周末的日本影史票房紀錄，今（25日）再寫下新猷，票房預估達到100億日圓（下同），短短8天就達到百億票房里程碑，寫下日本影史最速紀錄。

鬼滅之刃劇場版《無限列車》5年前上映創下多項日本影史票房紀錄，而這些紀錄陸續被《無限城》所打破，上週五《無限城》上映，首日創下觀影人次115.5萬人、票房16.46億打破《無限列車》觀影人次127.0萬人、票房17.0億紀錄。

同時也寫下單日、首週末票房日本影史新高新紀錄，《無限城》首週末觀影人次268.8萬人、票房38.78億，同時在20日單日觀影人次142.18萬人、票房20.38億，超越原紀錄《無限列車》首週末觀影人次250.9萬人、票房33.54億，單日觀影人次127.0萬人、票房17.0億。

今《無限城》再寫新紀錄，長期追蹤票房的X平台「ベーダーの興行収入速報」指出，《無限城》上映8天，票房預估已突破百億日圓，比《無限列車》百億的10天紀錄還快2天，寫下日本影史最速紀錄。

隨著《無限城》盛況空前，《無限列車》的最速200億（24天）、最速300億（59天）甚至日本影史票房404.3億等紀錄，許多網友紛紛期待是否有機會超越。

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