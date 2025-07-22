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超過3000歲！民歌大團圓登大巨蛋 被問「劉文正會來嗎」加碼爆料

「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會將於11月22日在大巨蛋開唱。（記者王文麟攝）「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會將於11月22日在大巨蛋開唱。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會將於11月22日在大巨蛋開唱，預計邀請超過60組、近百位民歌手與樂團參與演出，今（21日）黃韻玲、趙樹海等眾多民歌手出席記者會，現場有如「民歌同學會」。

被問到邀約歌手過程有沒有遇到困難，以及邀約難度最高的是哪些歌手？促成這次演唱會的核心人物吳楚楚表示：「邀約歌手有點難，因為還有海外的，最難的還在聯絡中。」據悉，包括李宗盛、齊豫、蔡琴等都在努力邀約名單中。

「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會將於11月22日在大巨蛋開唱。（記者王文麟攝）「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會將於11月22日在大巨蛋開唱。（記者王文麟攝）

媒體好奇有沒有可能邀請消失多時的劉文正，現任中華音樂人交流協會理事長殷正洋開玩笑加碼爆料：「劉文正算是『新加坡民歌手』，當年是劉文正把很多民歌帶到新加坡，而且都沒有得到授權。」

「民歌大團圓」演唱會由中華音樂人交流協會主辦，今天包括有「民歌之母」之稱的陶曉清，還有吳楚楚、殷正洋、李建復、丁曉雯等歷任理事長都現身力挺，台北市文化局長蔡詩萍也透露，他曾勸退吳楚楚，「但吳楚楚說，他傾家蕩產也要辦在大巨蛋。」

儘管網友開玩笑說，這次大巨蛋演唱會的民歌手，年紀相加起來超過3000歲，但今天被問到體力問題，幾位理事長都說對歌手來說沒有體力問題，因為參與人數多，每人頂多只能唱一兩首，反而喊話歌迷：「觀眾體力要做準備，把體力練起來。」因為當天演唱會將從下午3點唱到晚上10點，希望大家可以盡情聽歌，現場還有許多美食可免除挨餓。

至於有網友討論這次大巨蛋民歌演唱會最高票價訂在8千元似乎太高，丁曉雯表示：「這數字相當於看兩場演唱會，要唱7小時，CP值很高，我們一天之內唱完所有想聽的歌。」購票可洽拓元售票系統。

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