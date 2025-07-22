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娛樂 最新消息

陳芳語情斷鼓手男友分居2個月 被問劈腿首度回應

〔記者張釔泠／台北報導〕「Kimberley」陳芳語與「血肉果汁機」鼓手男友彥文交往3年，一度傳出論及婚嫁，日前卻頻爆出情變，今天她擔任「2025 全球客家流行音樂大賽」代言，認了兩人已經分手超過兩個月，對方已經搬出她的住處，因為經歷情傷，之前錄新專輯時不禁大哭，看ＭＶ時更是暴哭，但很開心現在可以誠實說出真正的感受。

客家流行音樂大賽記者會；陳芳語。（記者陳奕全攝）客家流行音樂大賽記者會；陳芳語。（記者陳奕全攝）

她去年底突然取消對追蹤彥文，透露自己「單身」，後來雖然又恢復追蹤，但感情狀況一直讓人看不透，今天被問起兩人是否一直「藕斷絲連」？她坦承確實有拉扯的階段，「大家一定都知道，面對分手和改變，都會很難過與捨不得，會有很多很矛盾的情緒。」之前確實曾經分手又和好過，但目前狀態就是好朋友，希望彼此都好。

至於她之前在社群發文，「人生真的有夠諷刺，我從沒想過自己會在發一張滿滿是愛的專輯時，親眼看著愛情同時從我生命中溜走」，是否被對方劈腿？陳芳語也強調「沒有」，且分開不是因為對未來沒有共識，「跟婚姻無關。」

她將推出新專輯《我們的愛》，也要首度挑戰客語單曲，覺得今年的工作量非常大，應該也沒時間談戀愛，最近想把重心放在家人與自己身上。「第二屆全球客家流行音樂大賽」即日起至9月30日接受報名，報名請上活動官網

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