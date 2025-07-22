「八點檔林志玲」微波雞蛋意外爆炸 「眼角膜破裂」公開家中慘況

王晴。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕王晴有「八點檔林志玲」封號，日前將雞蛋放進微波爐加熱時發生爆炸，導致皮膚燙傷、眼角膜受傷並造成破裂。她昨（21日）在社群限時動態更新近況，透露痛到頭暈想吐，再度到醫院打止痛針。

王晴到醫院打止痛。（翻攝自Instagram）

王晴在Instagram限時動態寫道：「痛到頭暈想吐快昏過去，又來打止痛針了。」不過止痛藥對眼睛的疼痛似乎幫助不大，她藉著喝果汁舒緩痛感，「所以我痛起來就一直喝果汁，一天要喝掉3、4罐。」她貼出眼睛紅腫的照片，除了眼角膜破裂，皮膚也有燙傷，形容：「有些人聽到雞蛋爆炸，可能不知道威力有多強，帶殼的爆發力真的是有嚇到我。」她也公開家中廚房的慘況，直喊：「連流理台都破了一角。」可見當時爆炸力道之大。

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王晴公開受傷照及流理台慘況。（翻攝自Instagram）

王晴19日曾提到，參考了YouTube上的「用微波爐煮雞蛋」教學影片，沒想到剛拿出來察看時，雞蛋竟在眼前爆炸，「眼角膜破了一個大洞，皮膚也被炸到輕微燙傷，痛到我一路大哭、暈眩、喘不過氣，打了止痛針、吃止痛藥都還是好痛。」從醫院回家後整理廚房，才發現爆炸痕跡遍布各處，「天花板上可怕的爆炸痕跡，連客廳都有蛋殼」，她慶幸自己當時站在微波爐的側邊，「還好它是往上噴，我站在旁邊，不然這麼大的爆炸威力，眼球應該真的會被炸破」她強調，有了這次教訓，不管是生的還是熟的，都不要再把雞蛋放進微波爐，也說：「對微波爐有PTSD（創傷後壓力症候群）。」

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