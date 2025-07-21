韓國麗水名餐廳挨批態度不佳 老闆「親筆手寫信」道歉了

受害者A女獨自用餐，無奈遭店家趕人。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國YTR推薦的麗水市名店爆出「上菜20分鐘」老闆趕人的事件，原先店家喊冤，表示只是希望顧客別只拍照錄影，趕快吃完，加上聲音較大自覺委屈，最終還是發出親筆手寫信致歉，承諾「未來會親切接待顧客」。

曾被介紹為「麗水第一名美食店」的家常菜餐廳，因老闆對一位單獨用餐的女顧客態度粗魯，引發網友批評，事件越演越烈，受害者A女情緒激動，落下眼淚。

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店家貼出道歉公告，承諾未來更熱情對待顧客。（翻攝自Naver）

麗水市政府經此事後，對市內約5000家餐廳發送關於「親切應對顧客」的公文，試圖平息眾怒，該公文內容包括，「禁止強迫單人顧客點兩人份餐點」、「確保顧客用餐時間」、「以溫和語氣接待」、「詳細說明菜單及烹調方式」等。

韓媒報導，昨社群平台流出事發餐廳貼出A4大小的手寫道歉信，上頭寫道：「很抱歉造成爭議，今後會以親切柔和的態度接待顧客，對不起。」不過即使店家道歉，仍有部分網友對其誠意打上問號。

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