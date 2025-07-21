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小龍女新隊服遭質疑抄襲樂天女孩 李恩菲火速曬圖闢謠

李恩菲因甜美外型被稱為「台版新有菜」。（翻攝自IG）李恩菲因甜美外型被稱為「台版新有菜」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職棒味全龍啦啦隊小龍女成員「菲菲」李恩菲憑著甜美外貌與超高人氣圈粉無數，還有幾分神似日本女優新有菜的神韻。今（21）日她在Threads大方分享小龍女與樂天女孩制服的對比照，面對外界質疑新制服疑似「抄襲」，她也直接回應：「穿過五年樂天制服的我，真的覺得不像！」

李恩菲曬出小龍女（左）及樂天女孩（右）的啦啦隊服澄清抄襲傳聞。（翻攝自IG）李恩菲曬出小龍女（左）及樂天女孩（右）的啦啦隊服澄清抄襲傳聞。（翻攝自IG）

李恩菲指出，這次小龍女的新制服選用鮮明的正紅色，視覺效果十分搶眼，與樂天女孩的制服在色調與風格上有明顯差異。她透露，這套新戰服是在明星賽首度曝光，由同為啦啦隊成員的李多慧親自設計，從細節到版型都頗具巧思，讓她眼睛一亮。

更讓人驚喜的是，這款制服竟然還是「兩穿款」！李恩菲開心分享，下半身的裙擺可以拆卸替換成短褲，穿起來更靈活、也更有個性，其中銀色點綴的設計更為整體造型增添精緻感。最後她也打趣表示，自己過去穿過樂天女孩制服整整五年，對設計自然瞭若指掌，「但這次小龍女的新制服真的有較以往不同的感覺，兩種風格各有特色，我自己也超愛的」

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