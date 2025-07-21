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小劉亦菲羞曝啦啦隊黑歷史 應援完竟「裙子掉一半」

Nia（左三）爆料上節目錄影時，被規定不能當句點王，不然會被罰錢。（想想時間有限公司提供）Nia（左三）爆料上節目錄影時，被規定不能當句點王，不然會被罰錢。（想想時間有限公司提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台啤永豐雲豹啦啦隊「浪Live電豹女」人氣成員Nia，本月底將迎來生日，開心分享加入啦啦隊滿兩年的轉變。她透露起初個性害羞，經紀人還會規定錄節目要講幾句話，否則就要罰錢，「現在已經不怕鏡頭了，反而很享受在台上的自己。」她也笑說希望有個「蛋糕吃到飽派對」，但因體重管理可能吃完得閉關一個月。

Nia有「仙氣擔當」稱號，外型神似劉亦菲。（想想時間有限公司提供）Nia有「仙氣擔當」稱號，外型神似劉亦菲。（想想時間有限公司提供）

被封為「小劉亦菲」的她，坦言私下天真沒偶包，熱愛收藏扭蛋、盲盒與樂高，每年花2到3萬元購買，經紀人還笑稱要幫她代管薪水。Nia也大方分享啦啦隊的黑歷史：「有次應援後上廁所，出來時裙子掉一半，還好有穿安全褲！」讓她哭笑不得。

Nia應援時裙子沒扣好滑落，驚爆走光危機。（想想時間有限公司提供）Nia應援時裙子沒扣好滑落，驚爆走光危機。（想想時間有限公司提供）

Nia目前積極進修主持技巧，希望挑戰更多元舞台，包括旅遊或生活互動節目；她坦言一開始與粉絲互動也曾不知如何拿捏距離，怕粉絲吃醋，但現在逐漸找到自己的節奏：「我希望不只在舞台發光，也能讓大家看到真實的我。」

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