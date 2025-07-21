《不斷電》十強出爐！粗大Band日本返台大爆發 決賽卡司驚人

〔記者張釔泠／台北報導〕2025「臺北音樂不斷電」原創音樂徵選進入最終高潮，複賽20強激烈廝殺後，10組原創新聲脫穎而出晉級決賽，將於8月2日至3日，在臺北流行音樂中心戶外表演空間一決高下。

香港新聲Tofu Kingdom。（臺北流行音樂中心提供）

主辦單位同步公布「決賽暨不斷電音樂節」完整演出卡司，來自香港的Dream Pop人氣樂團 Tofu Kingdom，以及由韓國Gyeonggi Indie Music Festival推薦的新銳樂團HYANG，即將登上「不斷電」舞台，展現各自獨特的聲音美學。

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韓團樂團HYANG。（臺北流行音樂中心提供）

庸俗救星剛發片。（臺北流行音樂中心提供）

此外，「不斷電」邁入第十一年，除了走向國際化，更請來歷年冠軍前來助陣「庸俗救星Vulgar Savior、鹿洐人、Tickle Tickle、烏流oo-Lâu、一種心情Sense of feeling、SONNIE 桑尼」，還有「一起聽團吧」冠軍 hue、話題不斷的粗大Band等，與本屆10強參賽者「DrunkMonk」撞克茫客、梁河懸、來者何人 Whoou!、Demo症候群、Yao、田亞寧、weihua、加二Plus2 （+2）、「ToyShark」鯊魚娃娃機、GOTA一同演出。

粗大Band將帶來新作品。（臺北流行音樂中心提供）

音樂性與話題性兼具的粗大Band，去年剛從日本音樂祭「Freedom NAGOYA」、「PUNK IN SUMMER」回台，這次將帶著新專輯《星電感in》以更強爆發力登上不斷電舞台；庸俗救星Vulgar Savior甫發行全新專輯，三年內締造多場完售，這次不僅演出，主唱宋家耘將身兼活動主持，貝斯手羅晧宇也進入決賽評審席，被樂迷笑稱為不斷電最忙碌樂團。

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