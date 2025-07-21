Joeman瘦了變渣男？本人親吐戀情現況 羞喊：我也不想騙你們

Joeman親回戀情現況。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber Joeman近日分享赴義大利快閃12小時的旅遊影片，雖稱是一人旅行，卻有眼尖網友發現影片中的掌鏡者似乎是女性，紛紛猜測他可能暗地與神祕女伴共遊歐洲。他今（21）日出席代言活動，也親上火線回應。

即便好友阿滴緊急在留言區救火：「是我陪他去啦，有義文翻譯比較方便嘛！」Joeman本人也回應：「謝謝義文小老師。」但仍無法平息網友好奇心。Joeman稍早受訪時回應：「誰掌鏡？就是跟我一起去的人，我也不想騙你們，就不要再逼問我了。我最近最常見面的人是阿滴啦。」雖未正面否認，但態度保留，也讓外界更好奇是否另有其人。

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Joeman義大利旅遊疑藏女伴，本人回應戀情傳聞。（記者侯家瑜攝）

談到外型變化，他笑說瘦下來後桃花沒變好，甚至有人認為他瘦了比較像渣男，但強調：「我不是渣男啦，我胖的時候人緣比較好！」還自嘲自己離「帥」還有距離，目前的焦慮更多來自體重焦慮。看來Joeman雖然瘦了不少，但關於戀愛，他仍選擇保留一點神祕。

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