晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Joeman瘦了變渣男？本人親吐戀情現況 羞喊：我也不想騙你們

Joeman親回戀情現況。（記者侯家瑜攝）Joeman親回戀情現況。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber Joeman近日分享赴義大利快閃12小時的旅遊影片，雖稱是一人旅行，卻有眼尖網友發現影片中的掌鏡者似乎是女性，紛紛猜測他可能暗地與神祕女伴共遊歐洲。他今（21）日出席代言活動，也親上火線回應。

即便好友阿滴緊急在留言區救火：「是我陪他去啦，有義文翻譯比較方便嘛！」Joeman本人也回應：「謝謝義文小老師。」但仍無法平息網友好奇心。Joeman稍早受訪時回應：「誰掌鏡？就是跟我一起去的人，我也不想騙你們，就不要再逼問我了。我最近最常見面的人是阿滴啦。」雖未正面否認，但態度保留，也讓外界更好奇是否另有其人。

Joeman義大利旅遊疑藏女伴，本人回應戀情傳聞。（記者侯家瑜攝）Joeman義大利旅遊疑藏女伴，本人回應戀情傳聞。（記者侯家瑜攝）

談到外型變化，他笑說瘦下來後桃花沒變好，甚至有人認為他瘦了比較像渣男，但強調：「我不是渣男啦，我胖的時候人緣比較好！」還自嘲自己離「帥」還有距離，目前的焦慮更多來自體重焦慮。看來Joeman雖然瘦了不少，但關於戀愛，他仍選擇保留一點神祕。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中