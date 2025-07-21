Coldplay抓姦現場後......看到鏡頭就逃竄成為風潮

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，在愛的鏡頭捕捉下，意外成為「抓姦現場」，不僅抓到科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，親密擁抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特，被抓包雙外遇的兩人遭公司停權調查，其中傳出安迪拜倫更是請辭了。

「抓姦」風波後，許多人開始模仿偷情男女逃竄畫面。（圖解取自姆士捲ig）

知名網紅「姆士捲」日前在IG上傳一段有趣影片，並表示「謝謝Coldplay為所有賽場帶起一股全新的風潮」，由於Coldplay抓姦現場之後，一時之間歌迷觀眾競相模仿，不管是相擁的情侶、朝聖的觀眾，或者只是看台上的一群人，只要一對上cam鏡頭，隨即模仿該對「偷情男女」立刻抱頭轉身，如臨大敵，遮臉尷尬逃離，彷彿被拍到偷情的現場，該逃竄動作一時之間蔚為風潮，許多人搞笑模仿，另外有許多脫口秀節目紛紛調侃兩人，並取笑兩人在演唱會現場被鏡頭拍到時，「快閃」躲藏的狼狽模樣，不少網友覺得有趣，紛紛表示「躲鏡頭還成為流行」、「老外也是很會玩」、「以後被鏡頭抓到偷情就說是在模仿」。

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「抓姦」風波後，許多人開始模仿偷情男女逃竄畫面。（圖解取自姆士捲ig）

意外抓到偷情現場的coldplay也是始料未及，沒想到一句無心玩笑話竟一語成讖，該對情侶竟然真的是雙外遇，導致現在coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）都會貼心提醒歌迷「我們要用攝影機照你們嘍」，現場歌迷隨即笑翻。

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