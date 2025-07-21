晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Coldplay抓姦現場後......看到鏡頭就逃竄成為風潮

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，在愛的鏡頭捕捉下，意外成為「抓姦現場」，不僅抓到科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，親密擁抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特，被抓包雙外遇的兩人遭公司停權調查，其中傳出安迪拜倫更是請辭了。

「抓姦」風波後，許多人開始模仿偷情男女逃竄畫面。（圖解取自姆士捲ig）「抓姦」風波後，許多人開始模仿偷情男女逃竄畫面。（圖解取自姆士捲ig）

知名網紅「姆士捲」日前在IG上傳一段有趣影片，並表示「謝謝Coldplay為所有賽場帶起一股全新的風潮」，由於Coldplay抓姦現場之後，一時之間歌迷觀眾競相模仿，不管是相擁的情侶、朝聖的觀眾，或者只是看台上的一群人，只要一對上cam鏡頭，隨即模仿該對「偷情男女」立刻抱頭轉身，如臨大敵，遮臉尷尬逃離，彷彿被拍到偷情的現場，該逃竄動作一時之間蔚為風潮，許多人搞笑模仿，另外有許多脫口秀節目紛紛調侃兩人，並取笑兩人在演唱會現場被鏡頭拍到時，「快閃」躲藏的狼狽模樣，不少網友覺得有趣，紛紛表示「躲鏡頭還成為流行」、「老外也是很會玩」、「以後被鏡頭抓到偷情就說是在模仿」。

「抓姦」風波後，許多人開始模仿偷情男女逃竄畫面。（圖解取自姆士捲ig）「抓姦」風波後，許多人開始模仿偷情男女逃竄畫面。（圖解取自姆士捲ig）

意外抓到偷情現場的coldplay也是始料未及，沒想到一句無心玩笑話竟一語成讖，該對情侶竟然真的是雙外遇，導致現在coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）都會貼心提醒歌迷「我們要用攝影機照你們嘍」，現場歌迷隨即笑翻。

在 Instagram 查看這則貼文

姆士捲（@jamesiscurlytoo）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中