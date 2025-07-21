女星演唱會突怪異痛哭 見面會宣稱「通靈」被諷「邪教現場」

泰國女星「Nene」鄭乃馨。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國女星「Nene」鄭乃馨這兩天在泰國舉辦個人演唱會，不過演出過程當中她突然出現怪異舉動，當時演唱會舉行到一半，她突然脫鞋往台下衝，並直奔觀眾席，扯開泰國男星Gulf緊抱男友「泰國版道明寺」Bright痛哭，哭完後又忽然裝作沒事一般回台上繼續演唱。

根據粉絲所拍攝的影片，可以看見Nene在演唱會表演，突然之間卻突然脫下鞋子，接著衝進觀眾席後，看見男友Bright和男星Gulf比鄰而坐。Nene一把拉開Gulf並坐到椅子扶手上，深情看著男友唱歌，隨即一秒變臉大哭並抱著男友求安慰，大約25秒鐘後又回到台上彷彿一切都沒發生，讓現場觀眾全都傻眼。

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女星Nene演唱會舉行到一半，突然衝進男友Bright懷裡痛哭。（翻攝自微博）

有關Nene的爭議時有所聞，19日，她在粉絲見面會上，正式宣佈改名為「Qala Nôir」，並透過社群發了一段AI生成的「飛升」影片，稱「是時候讓Nene安息了」讓粉絲一頭霧水，據悉，Nene先前舉辦的粉絲見面會不像一般歌舞表演，反而是宣稱會透過「通靈」、「能量解讀」、「靜默送別」等環節，療癒粉絲的心靈。還會給粉絲神諭卡，甚至不准粉絲泳手機拍照錄影，只能靜默，更表示會以柔和的光線和神聖的聲音引領粉絲回家。

Nene高價舉辦「治癒儀式」活動被指消費粉絲情感，票價甚至高達1700元人民幣（約7千元台幣），內容包含能量解讀和靜默送別，被諷為「邪教現場」，不少人質疑她精神狀態，認為她的行為有些「癲狂」。

另外一直以來對中國友好的Nene以「華裔愛中國」的形象闖蕩演藝圈，卻在節目中大肆批評中國廁所髒亂，中國人不愛沖水，甚至升級成「辱華事件」，與先前態度大相徑庭讓小粉紅玻璃心碎。

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