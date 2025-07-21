徐重仁疾呼「守住台灣民主最後防線」 新聞主播力挺

前全聯實業總裁徐重仁。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕本週六（26）日登場的首批大罷免投票，被譽為「流通教父」前全聯實業總裁徐重仁20日深夜發文表態支持大罷免，呼籲大家一起站出來「守住台灣民主的最後防線」，不到1小時吸引逾萬名網友讚爆。

鏡新聞主播王顯瑜日前在播報新聞質疑民眾黨主席黃國昌發言，批黃「在記者會說的每句話都垃圾到極點」引發爭議，他為此發文道歉，昨又因日前和友人吃飯後發文高呼「三民主義統一中國」，再度躍上新聞焦點，今（21）日凌晨，王顯瑜也在臉書發文力挺徐重仁。

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王顯瑜一開就說：「徐重仁先生，於今晚正式發文力挺罷免行動。徐先生曾經是統一超商總經理（1979年–2012年）、全聯福利中心總裁（2014年–2017年）。」他語重心長撰文指出：「在野黨不以國家利益為依歸，而是挾人數優勢，不斷阻擋、杯葛甚至強推與民意背離的法案。這種不顧程序正義、忽視社會共識的行為，不但癱瘓了政府施政，也動搖了整體社會的安定。」

接著王顯瑜又PO出：「7月26日，不僅是一場罷免投票，更是一場對民主的再確認。誠懇呼籲每一位有投票權的市民，站出來，行使你的權利與義務。這不是政黨的勝負，而是人民對未來的選擇。」

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