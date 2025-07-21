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娛樂 最新消息

韓國名店爆「上菜20分鐘」狂趕人 受害者YTR發聲、店家喊冤

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國麗水市知名餐廳近日爆出「上菜20分鐘」老闆趕人的負面新聞，該餐廳為百萬YTR介紹過「第一名」的名店，顯得十分諷刺；受害者A女昨發表自己立場，坦言對於所有網友批評都會虛心接受，並說此事引來媒體關注，感到很有壓力。

受害者A女接受韓媒訪問，道出遭店家趕人的無奈心境。（翻攝自Naver）受害者A女接受韓媒訪問，道出遭店家趕人的無奈心境。（翻攝自Naver）

該事件來自於A女獨自前往麗水人氣餐廳，特地點了兩份餐，沒想到卻被老闆碎嘴趕人，直說「吃快一點」引來網友熱議；A女解釋，進來餐廳不到20分鐘，就被催促趕快用餐，當下完全沒心情享受美食，步出餐廳後更委屈落淚，於是將此事公諸於世。

A女表示，大家很關注店家是否真誠道歉，她坦言自己的IG、臉書都是公開的，「但對方沒有以任何方式聯繫過我」，加上事情爆發後，已接受韓國逾18家媒體的訪問，目前已身心俱疲。

有部分網友認為，A女主張自己都只拍照，沒用餐有帶風向的嫌疑，她坦言「你們儘管酸我吧，我公開的還不是全部的事實，如果再有酸民留言嗆我，我也只能釋出更多隱藏的內容。」強調事情到此為止，只希望店家真誠道歉。

對此，麗水餐廳老闆B先生接受韓媒訪問坦言，A女未經同意就直接錄影，甚至放了兩支手機，只顧拍照錄影，卻沒在吃東西，「我只是希望她能趕快吃完，加上我的嗓門本來就很大」，為此誤會覺得十分冤枉。

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