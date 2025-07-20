（影）韓國地鐵毛毛的！《禹英禑》女星親赴靈異現場「頻道人氣飆升」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國最新恐怖片《地嚇鐵》由《破墓》原班製作團隊打造，承襲《破墓》的驚悚基因，將韓式恐怖推向新的巔峰！

朱賢英主演韓國恐怖片《地嚇鐵》正式海報。（龍祥提供）

《地嚇鐵》由導演卓世雄執導，以「真實為根、空間為核」的全新形式打造出所謂的「空間型恐怖」體驗，受邀參加第29屆釜山國際電影節「午夜激情」單元，首映獲觀眾熱烈迴響。

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導演表示：「每天有數百萬人經過地鐵，但奇怪的是，沒有人真的『看見』彼此。我想如果在這樣互不關心的視線之間，放進一個『怪物』會怎樣？這便是《地嚇鐵》的靈感起源。」

正式預告中，車站不只是背景，而是如主角般存在的空間生命體，包括破敗的站長室、損壞的監視器、廢棄的軌道與忽隱忽現的販賣機，共同構築出一個似曾相識卻令人不安的異空間，探討恐懼本質。

朱賢英主演韓國恐怖片《地嚇鐵》。（龍祥提供）

《地嚇鐵》由《非常律師禹英禑》人氣演員朱賢英主演，飾演為了衝高點閱率，不惜親赴靈異現場的恐怖創作者，隨著她接連上傳車站的怪談影片，頻道訂閱飆破百萬，獲封「恐怖女王」，卻也在無形中一步步被黑暗吞噬。《地嚇鐵》於8月1日全台上映。

《地嚇鐵》首波中文預告：

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