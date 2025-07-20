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娛樂 最新消息

韓星如何「清白、零負評」？男神李敏鎬親曝關鍵秘訣

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神李敏鎬時隔10年，主演韓國大片《全知讀者視角》回歸大銀幕，演出一位擁有強大力量卻又孤獨的「怪物型主角」；不過近來包括周鶴年、文泰一等韓星紛紛捲入私生活爭議，向來鮮少負面新聞的李敏鎬，透露如何保持清白形象。

李敏鎬時隔10年，主演韓國大片《全知讀者視角》回歸大銀幕。（采昌提供）李敏鎬時隔10年，主演韓國大片《全知讀者視角》回歸大銀幕。（采昌提供）

李敏鎬說：「我一直提醒自己，我也隨時有可能出現問題。」補充說：「這類事件，通常出自個人的情緒或慾望，我會在那樣的時刻思考：『現在有更重要的事物。』像是家人、正在進行的重要企劃，只要能意識到這些，我就會努力控制自己。」

出道多年，李敏鎬表示，雖然因為要時時刻刻留意，會覺得自己沒辦法完全「做自己」，「但希望在能力範圍之內，能過著健康而穩定的生活。」

這次是李敏鎬繼電影《江南1970》後，再度重返大銀幕，他對此表示：「老實說，我壓力很大，跟電視劇相比，電影的評價更加明確直接，因此現在最強烈的感受，就是等待大家看完電影後的評價。」《全知讀者視角》於23日晚場起全台上映。

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