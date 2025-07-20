金秀賢出道18週年粉絲應援熱烈 人氣榜單連奪冠

金秀賢出道18週年，近期雖未有作品，持續在多項榜單展現人氣不墜。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者娛樂頻道／綜合報導〕金秀賢出道滿18年，儘管他因金賽綸事件間接受波及，演藝事業暫時進入沉寂期，雖未有新作品推出，卻絲毫無損他的全球影響力。根據粉絲資訊，近期他在多項人氣榜單持續稱冠，今日（7月20日）再度登上「My1pick 2025 BEST CELEB」票選首位，強勢回歸話題中心。

金秀賢出道18週年粉絲自發性為偶像應援。（翻攝自網路）

今年是金秀賢自2007年出道以來的第18個年頭，粉絲自發性舉辦一系列應援活動，從韓國本地延燒至香港、巴西、新加坡等地。香港粉絲以大銀幕廣告和地鐵燈箱串聯應援，韓國本地影迷則包場觀影、設計紀念扇子與週邊物，展現長年追隨的心意。更有國際粉絲組織以「相信並等待」為主軸發起全球線上打榜行動，支持偶像人氣再攀高峰。

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這波應援不僅是慶祝，更是一種溫柔的守候。自2022年與金賽綸酒駕事件牽連後，金秀賢並未再推出新戲，僅偶爾透過廣告或品牌代言維持曝光。許多粉絲坦言，這段時間的等待「有過動搖，但從未後悔」，更顯出其粉絲基礎的穩固與深厚。

2025年上半年，金秀賢在韓國演員品牌價值排行榜連續奪冠，6月在「Superstar Brand Reputation」榜單中高分奪冠，再度證明其「零作品也能稱王」的超然地位。而在由全球粉絲票選的「Star Ranking 男演員人氣榜」榮登榜首，展現國際粉絲的黏著力與行動力。

據粉絲資訊，他在今日公布的「My1pick 2025年 BEST CELEB」票選，金秀賢力壓韓流新星與當紅偶像，再次拿下第一，顯示在風向多變的韓娛圈，他仍是屹立不搖的名字。值得一提的是，該榜單在全球200多個國家使用的全球K-POP粉絲平台，提供涵蓋K-POP、韓劇、全球明星等各個領域的粉絲參與投票服務，它還運營與金唱片獎、首爾歌謠大賞、ASEA、Be My Boyz等各種官方頒獎典禮和廣播節目聯動的投票，金秀賢能拿下冠軍，顯現他仍是實力與人氣兼具的偶像藝人。

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