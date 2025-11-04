自由電子報
娛樂 最新消息

姊夫不爽！GD 陷爭議「未經父母同意公開外甥照片」

GD（左）是圈內有名的「寵甥傻瓜」，贈送超級限量禮物從不手軟。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕GD電影全台票房突破1800萬，成為上週末票房冠軍，同時創下台灣演唱會電影最高開片票房紀錄（含凌晨場），同此之際，2場大巨蛋演出，也寫下新紀錄，韓星首次唱進大巨蛋第一人！不過，向來疼愛外甥的GD，最近卻被姊夫點名，擅自公布小男孩的長相，再次成為熱門話題。

GD「未經父母同意公開外甥照片」，令姊夫小小不爽。（翻攝自IG） GD「未經父母同意公開外甥照片」，令姊夫小小不爽。（翻攝自IG）

本命是GD的粉絲們都知道，GD有個和自己童年長相宛如同一個模子刻出來的愛甥Eden，他不但經常在社群媒體上分享小男孩的日常生活照，也常送「超級」禮物哄Eden開心，從全球唯一一雙「Peaceminusone×Nike」聯名款球鞋，到賓士聯名玩具車都有……這種「類慈父」形象讓許多粉絲看了，紛紛被GD的寵溺舉動融化，直呼「也太有愛了吧！」

金珉俊（右）是GD姊夫，和老婆權多美（GD姊姊）育有一子Eden。（翻攝自Naver）金珉俊（右）是GD姊夫，和老婆權多美（GD姊姊）育有一子Eden。（翻攝自Naver）

不過，身為演員的姊夫金珉俊顯然不這麼想，他昨（3日）上Channel A綜藝節目《好朋友四人桌》 提到：「我們全家約定，等兒子能夠自己做決定時，再決定是否公開他的長相。」緊接著直指GD的不是，「但G-Dragon卻在他的個人社群媒體帳號上發布了兒子的照片。」兩段話聽起來，似乎有點不爽GD的舉動，認為即然GD之前也同意不公開，為什麼要破壞約定。

GD曾送訂製款「Peaceminusone×Nike」聯名球鞋給Eden。（翻攝自IG）GD曾送訂製款「Peaceminusone×Nike」聯名球鞋給Eden。（翻攝自IG）

沒想到節目播出後，網友們對此褒貶不一，一大票貼上笑臉表情的人紛紛按讚，表示「好可愛」、「也太疼外甥了吧」之類的評論；然而，也有人認為GD的做法與父母意願相悖、不夠謹慎，遺憾表示，「我理解他對侄子的疼愛，但他應該先考慮父母的立場」，還有人說「作為公眾人物，即使是小事也應該謹慎行事」。也有粉絲持平表示， 小孩進入幼稚園後，是不宜再曝光長相了，認為姊夫和小舅子都沒錯。

GD「未經父母同意公開外甥照片」，令姊夫小小不爽。（翻攝自IG） GD「未經父母同意公開外甥照片」，令姊夫小小不爽。（翻攝自IG）

